Shefi i NATO-s: Neni 5 nuk është në tryezë pas incidentit me raketë në Turqi
Shefi i NATO-s, Mark Rutte, tha se Neni 5 nuk është në tryezë pasi mbrojtja ajrore e aleancës rrëzoi dje një raketë balistike mbi hapësirën ajrore të Turqisë.
Rutte tha se incidenti ishte "serioz", por "askush nuk po flet për Nenin 5".
Raportohet se Neni 5 thotë se nëse një aleat i NATO-s përballet me një sulm të armatosur, çdo anëtar tjetër i Aleancës do ta konsiderojë këtë si një sulm të armatosur kundër të gjithë anëtarëve dhe do të ndërmarrë veprimet që i konsideron të nevojshme për të ndihmuar aleatin e sulmuar.
Incidenti i djeshëm shënoi herën e parë që Turqia, një anëtare e aleancës ushtarake, u përfshi në konfliktin e Lindjes së Mesme dhe ngriti mundësinë e një zgjerimi të madh që përfshin aleatët e saj të bllokut.
Rutte shtoi se NATO mbështeti SHBA-në që synonte aftësitë bërthamore dhe raketore të Iranit, pasi vendi ishte "afër të bëhej një kërcënim edhe për Evropën".
Teherani ka mohuar se ka lëshuar raketën drejt Turqisë. /Telegrafi/