Turqia shqyrton vendosjen e aeroplanëve luftarakë F-16 në Qipron Veriore
Turqia po shqyrton vendosjen e katër aeroplanëve luftarakë F-16 në Qipron veriore, ndërsa konflikti në Iran ka nxitur tensione në ishullin e ndarë mesdhetar.
Ministria turke e mbrojtjes po shqyrton vendosjen e aeroplanëve luftarakë në mënyrë që të sigurojë Republikën e shkëputur Turke të Qipros Veriore, sipas një raporti nga transmetuesi shtetëror TRT Haber.
Vendosja e aeroplanëve luftarakë është një nga disa masa që po merren në konsideratë në përgjigje të tensioneve në Qipro, thuhet në raport.
Lëvizja e mundshme e Turqisë vjen ndërsa ishulli, i ndarë midis një shteti të shkëputur të mbështetur nga Turqia në veri dhe shtetit anëtar të BE-së greqishtfolës, Qipros, në jug, është shënjestruar në një seri sulmesh me dronë dhe raketa që kur filluan sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit një javë më parë.
Republika e Qipros strehon bazën ajrore britanike në Akrotiri, e cila u shënjestrua nga dronë në ditët e para të fushatës izraelito-amerikane kundër Iranit.
Raportohet se kërcënimi iranian ndaj Qipros ka nxitur vende të ndryshme evropiane, përfshirë Greqinë , Francën dhe Mbretërinë e Bashkuar , të zhvendosin pajisje ushtarake drejt ishullit lindor të Mesdheut.
Të hënën, Greqia dërgoi katër aeroplanë F-16 në Qipro, sipas një zëdhënësi të qeverisë së shtetit ishullor. /Telegrafi/