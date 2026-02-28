Khamenei i gjallë apo i vdekur? Humbin kontaktet me liderin suprem të Iranit
Lideri suprem iranian Ali Khamenei është ndërprerë nga kontaktet dhe nuk ka siguri për fatin e tij, thanë zyrtarët izraelitë për Walla.
Zyrtarët iranianë premtuan të publikojnë një regjistrim të Khameneit menjëherë pas sulmeve izraelite që shënjestruan kompleksin e tij në Teheran.
Vlerësimi paraprak midis zyrtarëve izraelitë ishte se Khamenei u lëndua në sulm.
Nuk është marrë asnjë konfirmim zyrtar nga burime izraelite, amerikane apo iraniane.
Sulmet erdhën ndërsa Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nisën një sulm ndaj Iranit, me mediat shtetërore iraniane që raportuan shpërthime të dëgjuara në Teheran, Qom, Isfahan, Kermanshah dhe Karaj.
Ministri i Mbrojtjes i Iranit, Amir Nasirzadeh, dhe komandanti i Gardës Revolucionare, Mohammed Pakpour, besohet se janë vrarë në sulmet izraelite. /Telegrafi/