SHBA-ja kërkon ndihmë nga Ukraina, Zelensky i përgjigjet pozitivisht
Ukraina ofron mbështetje për Shtetet e Bashkuara në mbrojtjen kundër “shaheds” në Lindjen e Mesme.
Volodymyr Zelensky njoftoi se Ukraina ka marrë një kërkesë nga Shtetet e Bashkuara për të ofruar mbështetje të drejtpërdrejtë në fushën e mbrojtjes kundër dronëve të tipit “Shahed” në rajonin e Lindjes së Mesme.
Në një deklaratë të fundit, presidenti ukrainas tha se ka dhënë udhëzime të qarta për të siguruar mjetet e nevojshme dhe për të garantuar praninë e specialistëve ukrainas që mund të ofrojnë sigurinë e kërkuar.
Ky veprim tregon gatishmërinë e Ukrainës për të bashkëpunuar ngushtë me partnerët ndërkombëtarë dhe për të kontribuar në ruajtjen e sigurisë globale.
“Ukraina ndihmon partnerët që ndihmojnë në sigurimin e sigurisë sonë dhe mbrojtjen e jetës së qytetarëve tanë. Lavdi Ukrainës!”, shtoi lideri ukrainas, duke theksuar rëndësinë e solidaritetit ndërkombëtar në sfidat e sigurisë.
Analistët theksojnë se kjo nismë nuk është vetëm një akt mbështetjeje për partnerët strategjikë, por gjithashtu forcon rolin e Ukrainës si një aktor kyç në përpjekjet globale për të parandaluar kërcënimet me dronë në rajonet e konfliktit. /Telegrafi/