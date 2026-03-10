Merz paralajmëron: Skema si Libia dhe Iraku do të ishin katastrofë për Iranin
Kancelari gjerman, Friedrich Merz shprehu shqetësimin për mungesën e një plani të përbashkët për të përfunduar shpejt dhe në mënyrë bindëse luftën aktuale.
Ai theksoi se Gjermania nuk ka interes për shkatërrimin e integritetit territorial, shtetësisë apo ekonomisë së Iranit, duke paralajmëruar se skenarët si ata të Libisë dhe Irakut do të ishin të dëmshëm për të gjithë, shkruan reuters.
“Ngjarjet dramatike rreth Iranit nuk mund të shihen në mënyrë të izoluar. Ato janë të lidhura ngushtë me luftën e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës, dhe pikërisht për këtë arsye nuk duhet të tërhiqemi nga mbështetja jonë për Kievin”, tha Merz.
Lideri gjerman vuri në dukje se ndërsa disa partnerë të NATO-s po tërhiqen nga krahët lindor dhe verior, Gjermania mbetet e angazhuar. Sipas tij, një përfundim i shpejtë i luftës mund të çojë në normalizimin e tregjeve të naftës dhe energjisë.
Merz theksoi gjithashtu se qeveria gjermane nuk sheh asnjë arsye për të lehtësuar sanksionet ndaj Rusisë dhe se solidariteti me Ukrainën mbetet prioritet i qartë.
Në lidhje me zhvillimet në Jerusalem, kancelari paralajmëroi se hapat e diskutuar të aneksimit do ta bënin zgjidhjen me dy shtete edhe më të vështirë, duke kërkuar që të shmangen veprimet në zonën E1, të cilat do të ishin një “gabim i madh”. /Telegrafi/