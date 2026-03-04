Hegseth: Vramë udhëheqësin e njësisë iraniane që u përpoq të vriste Trumpin
Ushtria amerikane tha të mërkurën se vrau një zyrtar iranian i cili drejtonte një njësi që fshihej pas një komploti të dyshuar për vrasje kundër presidentit Donald Trump, por se objektivi nuk ishte fokusi fillestar i luftës.
"Udhëheqësi i njësisë që u përpoq të vriste presidentin Trump është ndjekur dhe vrarë. Irani u përpoq të vriste presidentin Trump dhe presidenti qeshi i fundit", tha Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth në një konferencë për shtyp, transmeton Telegrafi.
"Ndërsa ky nuk ishte fokusi i përpjekjes në asnjë mënyrë - në fakt, nuk u ngrit kurrë nga presidenti ose dikush tjetër - unë u sigurova, dhe të tjerët u siguruan, që ata që ishin përgjegjës për këtë të ishin përfundimisht pjesë e listës së objektivave", u tha Hegseth gazetarëve.
Hegseth nuk e përmendi emrin e individit, por tha se operacioni u zhvillua të martën.
Në vitin 2024, Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së akuzoi një burrë iranian në lidhje me një komplot të dyshuar të urdhëruar nga IRGC për të vrarë Trump, atëherë president i zgjedhur i SHBA-së.
Teherani ka mohuar akuzat se ka synuar Trumpin dhe zyrtarë të tjerë amerikanë. /Telegrafi/
