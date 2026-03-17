E refuzuan shumica e vendeve të NATO-s, vjen reagimi i ashpër i Trumpit
Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, foli përsëri për mundësinë e përfshirjes së aleatëve të NATO-s në çlirimin e Ngushticës të Hormuzit dhe njoftoi se shumica e vendeve i kanë refuzuar kërkesat.
Në një deklaratë të publikuar në rrjetin social Truth Social, ai tha se nuk e çudit kjo sjellje e vendeve anëtare të NATO-s.
“Shumica e ‘aleatëve’ tanë të NATO-s i kanë njoftuar Shtetet e Bashkuara se nuk duan të përfshihen në operacionin tonë ushtarak kundër regjimit terrorist të Iranit në Lindjen e Mesme, pavarësisht faktit që pothuajse çdo vend pajtohet fuqimisht me atë që bëjmë dhe se Iranit nuk i lejohet aspak të ketë armë bërthamore. Megjithatë, nuk më çudit veprimi i tyre, sepse gjithmonë kam menduar se NATO, ku shpenzojmë qindra miliarda dollarë në vit për të mbrojtur këto të njëjta vende, është një rrugë me një sens – ne do t’i mbrojmë, por ata nuk do të bëjnë asgjë për ne, veçanërisht në kohë nevoje”, tha 79-vjeçari.
Lideri amerikan shtoi se për këtë arsye nuk ka nevojë për ndihmën e aleatëve.
“Fatmirësisht, ne i kemi dëmtuar shumë forcat ushtarake iraniane – marina e tyre ka zhdukur, forcat ajrore kanë zhdukur, mbrojtja e tyre ajrore dhe radarët janë zhdukur, dhe ndoshta, më e rëndësishmja, liderët e tyre, në pothuajse të gjitha nivelet, kanë zhdukur dhe kurrë më nuk do të na kërcënojnë ne, aleatët tanë në Lindjen e Mesme ose botën! Për faktin që kemi pasur një sukses kaq të madh ushtarak, nuk na nevojitet dhe as nuk duam ndihma nga vendet e NATO-s – kurrë nuk e kemi dashur! Po ashtu, Japoni, Australi ose Koreja e Jugut. Në të vërtetë, duke folur si president i Shteteve të Bashkuara, vendit më të fuqishëm në botë, nuk na nevojitet ndihma e askujt”, përfundoi presidenti amerikan.
Ndryshe, shtetet kryesore të aleancës ushtarake kanë refuzuar ta ndihmojnë SHBA-në duke justifikuar se NATO nuk duhet të hyjë në luftë. /Telegrafi/