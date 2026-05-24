Usyk mposht holandezin Verhoeven pas 11 raundeve, mbron titullin e kampionit në peshat e rënda në boks
Boksieri ukrainas Oleksandr Usyk mbrojti titullin e tij botëror në peshën e rëndë me shumë vështirësi pas një ndërprerjeje jashtëzakonisht të diskutueshme në raundin e 11-të të ndeshjes kundër debutuesit Ric Verhoeven.
Lufta spektakolare, e zhvilluar në arenën e hapur nën hijen e piramidave në Giza, solli dramë të papritur, pasi kikboksieri legjendar nga Holanda i ofroi rezistencë tepër të fortë kampionit të favorizuar.
Gjatë pjesës më të madhe të ndeshjes, Verhoeven ishte një kundërshtar më agresiv dhe më konkret, gjë që u konfirmua nga kartonët e gjyqtarit, në të cilët ai kishte një avantazh të lehtë në kohën e pushimit.
Momentet kyçe ndodhën në fund fare kur Usyk rriti ritmin dhe e dërgoi sfiduesin në fushë me një goditje shkatërruese me të majtën.
ABSOLUTE CHAOS 😱 USYK STOPS RICO!!!#UsykRico pic.twitter.com/3OHnaXPUv5
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 24, 2026
Edhe pse holandezi u ngrit shpejt dhe ishte gati të vazhdonte, gjyqtari në ring vendosi ta ndalte ndeshjen një sekondë para përfundimit të raundit, gjë që shkaktoi një ortek pakënaqësie dhe akuzash për një vendim të parakohshëm.
Menjëherë pas ndeshjes, Verhoeven i mundur shprehu krenarinë për performancën e tij dhe kërkoi hapur një ndeshje rindeshjeje, ndërsa Usyk, dukshëm i rraskapitur, pranoi se kjo ishte një nga netët më të vështira në karrierën e tij.
Ky triumf i diskutueshëm mund ta dëmtojë disi reputacionin e luftëtarit ukrainas, duke pasur parasysh që publiku sportiv e konsideroi këtë luftë një farsë të plotë para ndeshjes.
Menjëherë pas shpalljes së fituesit, në ring hyri sfiduesi i detyrueshëm i WBC-së, Agit Kabayel, i cili e sfidoi publikisht kampionin aktual për një ndeshje në Gjermani, për të cilën Usyk pranoi shprehimisht. /Telegrafi/
USYK CAME BACK FROM THE BRINK OF DEFEAT‼️#UsykRico pic.twitter.com/1h8UozJlT4
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 24, 2026