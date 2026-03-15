Irani mirëpret çdo iniciativë që i jep fund luftës, thotë ministri i Jashtëm, Abbas Araghchi
Teherani mirëpret çdo iniciativë që çon në një përfundim të plotë të luftës, ka thënë të dielën ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi, duke shtuar se diplomacia mbetet në vend me Katarin, Arabinë Saudite, Omanin dhe vendet fqinje.
Diplomati më i lartë tha se Irani ishte gati të formonte një komitet hetimor me vendet rajonale mbi objektivat që u sulmuan, sipas mediave iraniane, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ai tha se ishte e mundur që Izraeli të ishte pas sulmeve ndaj objektivave civilë në vendet arabe, duke shtuar se Teherani nuk kishte synuar asnjë zonë banimi civile në vendet rajonale.
Araghchi gjithashtu vuri në dukje se droni Lucas i prodhuar në SHBA, i ngjashëm me dronët Shahed të Iranit, mund të jetë pas sulmeve në vendet e Gjirit.
Ndërkohë, diplomati më i lartë iranian u bëri thirrje vendeve të tjera të përmbahen nga çdo veprim që mund të zgjerojë fushën e luftës me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara.
Në një telefonatë me ministrin e Jashtëm francez Jean-Noel Barrot, ai u bëri thirrje vendeve të tjera të "përmbahen nga çdo veprim që mund të çojë në përshkallëzim dhe zgjerim të konfliktit", sipas një deklarate të ministrisë së jashtme iraniane.
Komentet e tij erdhën pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, bëri thirrje që anijet luftarake të kombeve të tjera të ndihmojnë në mbrojtjen e furnizimeve botërore me naftë që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit, e cila praktikisht është bllokuar nga kërcënimi i sulmeve iraniane.
Kujtojmë se më 28 shkurt, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli filluan një operacion ushtarak në shkallë të gjerë kundër Iranit.
Ndërkohë ka ardhur një përgjigje nga Irani, duke sulmuar në drejtim të Izraelit dhe në drejtim të bazave ushtarake amerikane në rajon.
Kështu, lufta në Iran ka hyrë në javën e tretë pa asnjë shenjë të një përparimi që mund të ndalonte përshkallëzimin.
Shtëpia e Bardhë tha se sulmi erdhi në sfondin e asaj që e përshkroi si "kërcënime raketore dhe bërthamore nga Irani".Sulmet SHBA-Izrael vranë një numër udhëheqësish të vijës së parë të Iranit, më i njohuri Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ali Khamenei. /Telegrafi/