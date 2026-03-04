Pasagjerët e bllokuar në Dubai paguajnë deri në 200 mijë euro për fluturime private
Një pjesë e pasagjerëve të bllokuar në Dubai paguan deri në 200 mijë euro për fluturime private.
Dhjetëra mijëra pasagjerë janë bllokuar për shkak të luftës që përfshin Iranin dhe që është përhapur në rajonin e Gjirit.
Megjithatë, disa udhëtarë më të pasur po arrijnë të largohen duke paguar shuma të mëdha për fluturime private luksoze drejt Evropës, përmes aeroporteve që konsiderohen të sigurta nga sulmet iraniane, shkruan forbes.
Kërkesa për fluturime “charter” ka shpërthyer, ku disa njerëz paguajnë deri në 200 mijë euro për këto fluturime, pasi aeroportet kryesore në Dubaj, Abu Dabi dhe Doha në Katar u mbyllën pas fillimit të konfliktit fundjavën e kaluar.
Udhëtarët po përpiqen të evakuohen nga Dubai – një qytet tradicionalisht i lidhur me sigurinë dhe luksin – duke udhëtuar me tokë deri në Muskat të Omanit (rreth katër orë me makinë) ose deri në Riad të Arabisë Saudite (më shumë se dhjetë orë).
Prej aty, ata hipin në disa fluturime komerciale ose charter, të cilat tani kushtojnë shumë më shtrenjtë se zakonisht.
Ekspertët thonë se çmimet e larta reflektojnë mungesën e aeroplanëve të disponueshëm dhe rreziqet e operimit në kushtet aktuale, jo thjesht spekulime të tregut. /Telegrafi/