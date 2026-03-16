Zelensky synon para dhe teknologji nga Lindja e Mesme në këmbim të përvojës në rrëzimin e dronëve
Ukraina dëshiron para dhe teknologji pasi dërgoi specialistë në Lindjen e Mesme për të ndihmuar në rrëzimin e dronëve iranianë gjatë luftës Izrael-SHBA me Iranin.
Presidenti Volodymyr Zelensky tha se tre ekipe u dërguan në rajon për të kryer vlerësime ekspertësh dhe për të demonstruar se si funksionojnë mbrojtjet nga dronët, ndërsa vendet në Lindjen e Mesme vazhdojnë të jenë në shënjestër të Iranit për shkak të strehimit të bazave ushtarake amerikane.
“Nuk ka të bëjë me përfshirjen në operacione. Ne nuk jemi në luftë me Iranin”, tha Zelensky.
Më herët këtë javë, udhëheqësi i Ukrainës njoftoi se ekipe ushtarake u dërguan në Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite dhe në një bazë ushtarake amerikane në Jordani.
Fluturimet u pezulluan në aeroportin kryesor të Dubait pasi një dron goditi një rezervuar të karburantit dhe shkaktoi zjarr
Por ai shpjegoi se mund të negociohen më shumë marrëveshje afatgjata për dronë me vendet e Gjirit, dhe se çfarë merr Kievi në këmbim të ndihmës së tij ende duhet të përcaktohet.
“Për ne sot, si teknologjia ashtu edhe financimi janë të rëndësishme”, vazhdoi Zelensky.
Ndryshe, gjatë gjithë luftës katërvjeçare Rusi-Ukrainë, Moska ka përdorur dronë iranianë Shahed-136, duke i dhënë Kievit ekspertizë në rrëzimin e mjeteve ajrore pa pilot dhe bllokimin e tyre.
Megjithatë, ndërsa lufta Rusi-Ukrainë vazhdon, Zelensky ngriti shqetësime se lufta e vazhdueshme në Lindjen e Mesme do të ndikojë në furnizimet e Kievit me raketa mbrojtëse ajrore. /Telegrafi/