Fluturimet u pezulluan në aeroportin kryesor të Dubait pasi një dron goditi një rezervuar të karburantit dhe shkaktoi zjarr
Aeroporti kryesor i Dubait ka ndaluar fluturimet pasi një dron goditi një rezervuar karburanti aty pranë.
Zyra e tij për media tha se shërbimet e emergjencës po merreshin me një zjarr pas një "incidenti të lidhur me dronin në afërsi të Aeroportit Ndërkombëtar të Dubait".
Në një postim në X, u tha se "një nga rezervuarët e karburantit" u prek, por deri më tani nuk janë raportuar të lënduar.
Footage shows a fire burning near Dubai International Airport after a drone ignited a fuel tank, according to authorities in the UAE.
Flights have been suspended. Civil defence crews say the blaze is under control.
— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 16, 2026
Aeroporti theksoi se fluturimet ishin "pezulluar përkohësisht si masë paraprake" dhe i këshilloi pasagjerët të qëndronin larg.
Si pasojë, disa aeroplanë janë devijuar në aeroportin tjetër të Dubait, Al Maktoum International.
BREAKING: Emergency services in Dubai are responding to a fire reportedly from a drone-related incident near the city's airport.
— Sky News (@SkyNews) March 16, 2026
Ky është incidenti i tretë i tillë në aeroport që nga fillimi i luftës në Iran.
Dronë dhe raketa të shumta kanë prekur qytet-shtetin në javët e fundit, duke dëmtuar imazhin e tij si një strehë e sigurt, megjithëse shumë janë rrëzuar. /Telegrafi/