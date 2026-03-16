Aeroporti kryesor i Dubait ka ndaluar fluturimet pasi një dron goditi një rezervuar karburanti aty pranë.

Zyra e tij për media tha se shërbimet e emergjencës po merreshin me një zjarr pas një "incidenti të lidhur me dronin në afërsi të Aeroportit Ndërkombëtar të Dubait".

Në një postim në X, u tha se "një nga rezervuarët e karburantit" u prek, por deri më tani nuk janë raportuar të lënduar.

Aeroporti theksoi se fluturimet ishin "pezulluar përkohësisht si masë paraprake" dhe i këshilloi pasagjerët të qëndronin larg.


Si pasojë, disa aeroplanë janë devijuar në aeroportin tjetër të Dubait, Al Maktoum International.

Ky është incidenti i tretë i tillë në aeroport që nga fillimi i luftës në Iran.

Dronë dhe raketa të shumta kanë prekur qytet-shtetin në javët e fundit, duke dëmtuar imazhin e tij si një strehë e sigurt, megjithëse shumë janë rrëzuar. /Telegrafi/

