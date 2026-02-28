Pamje të reja të sulmeve ndaj Iranit - raketat shihen teksa fluturojnë mbi territorin irakian drejt Teheranit
Izraeli së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur një fushatë ajrore ndaj Iranit.
Tashmë janë publikuar disa video në rrjetet sociale teksa shihen disa objekte të sulmuara në Teheran, shkruan timesofisrael.
Pak para se sulmet izraelite dhe amerikane të fillonin të shkaktonin shpërthime në Iran, në rrjetet sociale u publikua një video që pretendonte të tregonte raketa që fluturonin afër sipërfaqes mbi Irak.
Shërbimet izraelite të inteligjencës dhe ato ushtarake vlerësojnë se në një afat shumë të shkurtër pritet një kundërsulm masiv ndaj Izraelit, i cili mund të përfshijë tufa dronësh dhe raketa balistike.
Nëpër qytetet izraelite tashmë dëgjohen sirenat që paralajmërojnë rrezik nga ajri.
Ndërkohë, burime nga terreni raportojnë se në kryeqytetin e Iranit, Teheran, po dëgjohen shpërthime të fuqishme, çka tregon se goditjet izraelite në territorin iranian tashmë janë në zhvillim. /Telegrafi/