Irani kërcënon objektet e Marinës Amerikane në Detin e Kuq
Ushtria iraniane ka paralajmëruar se objektet në Detin e Kuq të përdorura nga Marina Amerikane do të konsiderohen "objektiva të mundshëm" - duke shënuar kërcënimin e parë të qartë të Teheranit kundër pranisë së ushtrisë amerikane në këtë rrugë detare kritike.
“Prania e aeroplanmbajtëses amerikane Gerald R. Ford në Detin e Kuq konsiderohet një kërcënim për Iranin”, ka deklaruar komanda e bashkuar ushtarake e Iranit, shkruan CNN.
"Prandaj, qendrat logjistike dhe të shërbimit që mbështesin grupin detar të përmendur në Detin e Kuq do të konsiderohen si objektiva të mundshme nga forcat e armatosura të Iranit", shtoi ajo.
Ndryshe, Deti i Kuq është shtëpia e disa porteve saudite që merren me eksportet e naftës dhe transportin e anijeve të tjera tregtare.
Arabia Saudite ka rritur eksportet e naftës nga Yanbu dhe terminalet e tjera në bregdetin e Detit të Kuq, mes një mbylljeje pothuajse të plotë të trafikut përmes Ngushticës së Hormuzit.
Raportohet se së fundmi Forcat Ajrore Izraelite goditën dhe shkatërruan aeroplanin e ish-udhëheqësit suprem iranian Ali Khamenei në aeroportin Mehrabad të Teheranit.
Ushtria shtoi se shkatërrimi i “asetit strategjik” është një goditje ndaj “aftësive koordinuese” të Iranit “ndërtimit të fuqisë ushtarake dhe aftësive të regjimit për rehabilitim”. /Telegrafi/