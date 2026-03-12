Droni iranian godet një kullë banimi në Dubai, nuk raportohet për të lënduar
Një dron i dyshuar iranian goditi një kullë të madhe banimi në Dubai, duke shkaktuar një zjarr që detyroi një evakuim, sipas zyrtarëve. Nuk u raportuan të lënduar.
Incidenti ndodhi të mërkurën kur një dron "ra" mbi një ndërtesë në zonën e Portit të Dubait, sipas zyrës së medias në Dubai. Autoritetet thanë se kulla u evakuua.
Pas sulmit me dron, imazhet e shpërndara në mediat sociale treguan një pjesë të një dyshemeje që digjej disa kate në kullë, me dëmtime të dukshme strukturore.
Ndërtesa u raportua të ishte Address Creek Harbour 2, pjesë e zhvillimit të Portit të Address nga Emaar Properties. Ndërtimi filloi në qershor 2017 dhe përfundoi në prill 2023.
Sulmi ishte pjesë e sulmeve të vazhdueshme iraniane me raketa dhe dronë në të gjithë vendet arabe pas operacionit ushtarak të vazhdueshëm SHBA-Izrael kundër Iranit, i cili vrau udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se mbrojtja ajrore e vendit kishte rrëzuar 268 raketa balistike dhe 1,514 dronë që nga fillimi i asaj që e përshkroi si agresion iranian.
Ministria tha se sulmet kishin vrarë 6 persona, përfshirë shtetas të Emirateve të Bashkuara Arabe, Pakistanit, Nepalit dhe Bangladeshit, dhe kishin plagosur 131 të tjerë. /Telegrafi/