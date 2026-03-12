Një dron i dyshuar iranian goditi një kullë të madhe banimi në Dubai, duke shkaktuar një zjarr që detyroi një evakuim, sipas zyrtarëve. Nuk u raportuan të lënduar.

Incidenti ndodhi të mërkurën kur një dron "ra" mbi një ndërtesë në zonën e Portit të Dubait, sipas zyrës së medias në Dubai. Autoritetet thanë se kulla u evakuua.

Pas sulmit me dron, imazhet e shpërndara në mediat sociale treguan një pjesë të një dyshemeje që digjej disa kate në kullë, me dëmtime të dukshme strukturore.

Pamje nga sulmi amerikan ndaj aeroplanëve ushtarakë të Iranit

Ndërtesa u raportua të ishte Address Creek Harbour 2, pjesë e zhvillimit të Portit të Address nga Emaar Properties. Ndërtimi filloi në qershor 2017 dhe përfundoi në prill 2023.

Sulmi ishte pjesë e sulmeve të vazhdueshme iraniane me raketa dhe dronë në të gjithë vendet arabe pas operacionit ushtarak të vazhdueshëm SHBA-Izrael kundër Iranit, i cili vrau udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei.

Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se mbrojtja ajrore e vendit kishte rrëzuar 268 raketa balistike dhe 1,514 dronë që nga fillimi i asaj që e përshkroi si agresion iranian.

Ministria tha se sulmet kishin vrarë 6 persona, përfshirë shtetas të Emirateve të Bashkuara Arabe, Pakistanit, Nepalit dhe Bangladeshit, dhe kishin plagosur 131 të tjerë. /Telegrafi/

