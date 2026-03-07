Probleme për Trumpin - Arabia Saudite, Emiratet dhe Katari rishikojnë investimet trilionëshe në SHBA
Disa nga aleatët e pasur me naftë të presidentit amerikan, Donald Trump në Gjirin Arabik po rishikojnë investimet e tyre jashtë vendit, ndërsa lufta në Iran po i vë në presion ekonomitë e tyre, tha një zyrtar i Gjirit, vetëm disa muaj pas që presidenti siguronte premtime investimesh trilionëshe nga rajoni.
Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katar premtuan së bashku të investonin rreth 3 trilionë dollarë në ekonominë amerikane kur Trump vizitoi rajonin në udhëtimin e tij të parë jashtë vendit vitin e kaluar, dhe çdo ndryshim mund t’i japë presion atij për të përfunduar luftën.
“Një numër” vendesh në rajon kanë filluar një rishikim të brendshëm për të përcaktuar nëse mund të përdoren klauzolat e forcave të jashtëzakonshme në kontratat e huaja për të lehtësuar disa nga tendosjet ekonomike të parashikuara nga lufta në Iran, tha zyrtari për CNN.
Zyrtari tha se ky ndryshim pasqyron rritjen e presioneve buxhetore të shkaktuara nga ulja e të ardhurave nga energjia për shkak të ngadalësimit të prodhimit dhe ndërprerjeve në eksport, rënia e turizmit dhe aviacionit, dhe rritja e shpenzimeve për mbrojtje.
CNN nuk mund të konfirmojë se cilat vende po rishikojnë investimet e tyre, por ka kontaktuar ministritë e jashtme të Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit dhe Arabisë Saudite për koment.
Lajmi që disa shtete të Gjirit po rishikonin investimet e tyre u raportua për herë të parë nga Financial Times, i cili citonte një zyrtar që thoshte se tre nga katër ekonomitë e mëdha në rajon – Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti dhe Katar – po vlerësonin lëvizje të tilla. Por zyrtari refuzoi të tregonte se cilat ishin. /Telegrafi/