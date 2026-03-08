Çfarë pas luftës në Iran, cilët janë skenarët e mundshëm?
Askush nuk mund të thotë se si do të zhvillohet lufta SHBA–Izrael kundër Iranit, e lëre më çfarë do të ndodhë me Iranin pasi përplasjet të marrin fund. Ekspertët kanë ndarë mendimet e tyre mbi drejtimin që mund të marrë qeveria iraniane nga ky moment.
Kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli filluan sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt, njerëzit në Teheran dolën në tarracat e tyre dhe brohoritën.
Ky reagim nga iranianët nuk ishte ajo që dikush do të priste, duke pasur parasysh natyrën kundërthënëse të luftës sipas së drejtës ndërkombëtare dhe mënyrën se si qeveria iraniane i sheh SHBA-në dhe Izraelin si armiq të ashpër, shkruan DW.
Megjithatë, shumë iranianë duket se janë të gatshëm të pranojnë viktima civile dhe shkatërrime, nëse kjo do të thotë rrëzimin e regjimit të tyre teokratik të urryer. Ndërsa SHBA-ja ka bërë deklarata të ndryshme dhe ndonjëherë kontradiktore mbi qëllimin e luftës, ndryshimi i regjimit mbetet një mundësi.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, iu drejtua drejtpërdrejt iranianëve që kishin organizuar protesta masive antiqeveritare në janar, duke u bërë thirrje të ngrihen, transmeton Telegrafi.
“Kur të përfundojmë, merrni në dorë qeverinë tuaj. Do të jetë e juaja për ta marrë. Kjo ndoshta do të jetë e vetmja mundësi për breza”, pohoi ai.
Vetëm pak orë më vonë, u raportua se udhëheqësi suprem i Iranit, Ali Khamenei, ishte vrarë në një sulm.
Megjithatë, edhe me Khamenein të zhdukur, regjimi iranian mbetet ende plotësisht funksional, me politikanin veteran Ali Larijani në krye. Nëse SHBA-ja dhe Izraeli do të arrijnë qëllimet e tyre të luftës dhe çfarë të ardhme do të ketë Irani, mbetet e paqartë.
Trump mund të jetë i kënaqur të shohë një pasardhës të Khameneit të emëruar që është më në përputhje me interesat e SHBA-së. Presidenti amerikan i tha The New York Times se ka “tre opsione shumë të mira” në mendje, megjithëse nuk përmendi asnjë emër.
Ndryshimi i udhëheqjes së një vendi pa prishur tërësisht sistemin politik është pikërisht mënyra se si u zhvillua operacioni i Trumpit në Venezuelë.
Forcat speciale amerikane hoqën nga pushteti liderin venezuelian Nicolas Maduro në fillim të janarit dhe më pas arritën një marrëveshje politike me zëvendësuesen e tij, Delcy Rodríguez, e cila mori drejtimin e vendit pas largimit të Maduros.
Në fakt, Trump i tha The New York Times se “ajo që bëmë në Venezuelë, mendoj se është skenari perfekt [për Iranin]”.
Cornelius Adebahr nga Këshilli Gjerman për Marrëdhënie të Jashtme i tha transmetuesit gjerman ARD se Irani mund të emërojë një udhëheqje të re të ndërtuar mbi forcën e Gardës Revolucionare të Iranit dhe të përpiqet të krijojë një marrëdhënie të re me SHBA-në.
“Është i njëjti skenar si në Venezuelë. Ti ndryshon udhëheqjen e lartë dhe ka shumë më pak ndryshime sesa kishin shpresuar njerëzit”, tha Adebahr.
Megjithatë, nuk është e qartë nëse SHBA-ja në të vërtetë favorizon një skenar të tillë. Trump gjithashtu i tha The New York Times se iranianët mund të ngrihen vetë për të sjellë një ndryshim politik gjithëpërfshirës.
Çfarë do të ndodhë me udhëheqjen e Iranit?
Peyman Asadzade nga Harvard’s Kennedy School beson se lufta mund të rrëzojë regjimin iranian. Megjithatë, ai mendon se një skenar tjetër gjithashtu është i mundshëm.
Sipas tij, Irani mund të shkojë drejt një “vazhdimësie përmes riciklimit”, ku Asambleja e Ekspertëve të Iranit zgjedh një pasardhës pragmatik të Khameneit, i cili më pas i kushton vëmendje prioriteteve të brendshme si “rimëkëmbja ekonomike, stabilizimi dhe reformat e qeverisjes, ndërsa politika e jashtme zhvendoset drejt uljes së tensioneve”. Kjo rrugë është e ngjashme me skenarin venezuelas të përshkruar më lart.
Sipas ekspertëve, një qasje pragmatike për udhëheqësin që do të vijë në krye në Teheran pas kësaj lufte do të ishte ulja e tensioneve me Shtetet e Bashkuara, me shpresën se kjo mund të çojë drejt lehtësimit ekonomik dhe të zbusë presionet e përditshme mbi miliona iranianë. Kjo, nga ana e saj, mund të hapë rrugën drejt një periudhe më të qëndrueshme dhe të domosdoshme të rikuperimit.
Asadzade mund të parashikojë edhe një tretë skenar, ku regjimi iranian bashkohet rreth një udhëheqësi edhe më të ashpër dhe thekson edhe më shumë ideologjinë e tij konservatore.
Ky trajekt shqetëson gazetarë si Julian Borger i The Guardian, i cili shkruan se pas sulmeve të përsëritura, udhëheqësit e mbijetuar mund të përfundojnë duke besuar se një forcë ekstreme është e vetmja garanci për mbijetesë.
Në këtë rast, opozita mund të shtypet me brutalitet gjithnjë e në rritje, dhe regjimi të bëhet progressively më izolues dhe paranojak, duke u ngjashëm me një version të Koreas së Veriut.
A mund të vijë opozita iraniane në pushtet?
Dy javë para fillimit të luftës, rreth 250 mijë iranianë dhe demonstrues të tjerë dolën në rrugët e Munich për të mbështetur Reza Pahlavi, i cili është djali i Shahut të ndjerë iranian, i rrëzuar pas Revolucionit Islamik të vitit 1979. Pahlavi insiston se nuk dëshiron të rikthejë monarkinë, por synon ta kthejë Iranin në një demokraci.
Djali i Shahut tërhoqi shumë vëmendje gjatë protestave të janarit, edhe pse nuk është pa polemika. Kjo ka të ngjarë për shkak se regjimi iranian ka burgosur dhe heshtur shumë figurat e opozitës.
“Pahlavi ka bërë ‘punë serioze në planifikimin e tranzicionit’,” thanë Mark Dubowitz dhe Ben Cohen nga US Foundation for Defense of Democracies (FDD).
“Por planifikimi nuk është pushtet. Nuk ka siguri se kush do të qeverisë Teheranin në ditën kur regjimi klerikal të rrëzohet. Irani gjithashtu nuk është një monolit; është një mozaik, që përfshin Azerët, Kurdët, Arabët, Balucët dhe të tjerë”, shtuan ata.
A do të rritet dhuna në Iran pas luftës?
Ushtarakët iranianë nxituan rrëzimin e Shahut kur njoftuan në shkurt 1979 se nuk do të hapnin zjarr ndaj kundërshtarëve të tij. Pas Revolucionit Islamik më vonë atë vit, sundimtarët e rinj të Iranit krijuan Gardën Revolucionare për të ruajtur pushtetin e tyre. Edhe sot, ushtria dhe Garda Revolucionare bashkëjetojnë në Iran, edhe pse shumica e analistëve i atribuojnë më shumë pushtet Gardës Revolucionare.
Garda Revolucionare jo vetëm që mban një ushtri, forcë ajrore, flotë dhe shërbim sekret, por gjithashtu drejton biznese me ndikim. Ndërkohë, Bashkimi Evropian e ka klasifikuar Gardën Revolucionare si organizatë terroriste, pasi ajo kontribuoi në shtypjen e dhunshme të protestave antiqeveritare të janarit në Iran.
Në fazat e hershme të luftës, Trump i bëri thirrje ushtrisë iraniane, Gardës Revolucionare dhe policisë që të vendosin armët. Megjithatë, ekspertët thonë se nuk ka shenja që ndonjë nga këto organizata të jetë trazuar.
Megjithatë, Burcu Ozcelik, eksperte e RUSI-së, beson se Garda Revolucionare mund të përballet me rezistencë në rritje brenda vendit për shkak të sistemit të tyre elitar të patronazhit.
“Kjo mund të manifestohet në linja më të theksuara institucionale,” tha ajo për DW.
“Një mundësi është një divergjencë në rritje mes Gardës Revolucionare dhe ushtrisë konvencionale, ku ushtria mund të promovohet si fytyra ‘e reformuar’ e një patriotizmi iranian të rinovuar dhe një shteti funksional. Një mundësi tjetër është fragmentimi brenda Gardës Revolucionare vetë, pasi fraksione të ndryshme mund të konkurrojnë për status dhe burime në një marrëveshje pas-lufte”, shtoi Ozcelik.
Në këtë skenar, ushtria e Iranit dhe Garda Revolucionare mund të përfundojnë në kampe politike të ndryshme dhe ndoshta edhe në kundërshtim me njëra-tjetrën, gjë që mund të ndezë një luftë civile.
Popullata shumetnike e Iranit mund të rrezikojë gjithashtu stabilitetin e brendshëm nëse grupet separatistë përpiqen të marrin pushtetin në një vakum politik. Për shembull, pesë organizata kurde bashkuan forcat një javë para fillimit të luftës për të përballuar regjimin iranian dhe refuzojnë që Reza Pahlavi të marrë pushtetin në mënyrë të përkohshme.
Kjo tregon qartë sa shumë sfida do të përballojë Irani nëse regjimi aktual do të rrëzohet. /Telegrafi/