Një raketë godet bazën ushtarake italiane në Irak
Një bazë ushtarake italiane në Irak u godit nga një raketë gjatë natës, megjithëse nuk u raportuan të lënduar, tha të enjten ministria italiane e Mbrojtjes.
"Një raketë goditi bazën tonë në Erbil. Nuk ka viktima ose të lënduar midis personelit italian. Të gjithë janë mirë", tha ministria në X pak pas mesnatës së së enjtes.
Ministri i Mbrojtjes, Guido Crosetto ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me komandantët e lartë ushtarakë mbi incidentin, shtoi ministria, transmeton Telegrafi.
Ministri i Jashtëm, Antonio Tajani tha në një mesazh të veçantë në X se personeli ushtarak italian ishte strehuar në një bunker dhe të gjithë ishin "mirë dhe të sigurt".
Italia ka rreth 300 trupa në Erbil, të cilët punojnë në trajnimin e forcave kurde të sigurisë, tha ministria e Mbrojtjes në faqen e saj të internetit. /Telegrafi/
#BREAKING Footage of the Erbil attack, via @RudawEnglish correspondent, apparently involving rockets. pic.twitter.com/JeahP1tpWT
— Iran International English (@IranIntl_En) March 12, 2022