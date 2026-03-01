BE diskuton riatdhesimin e evropianëve të bllokuar Lindjen e Mesme
Bashkimi Evropian do të diskutojë çështje politike dhe konsullore që lidhen me luftën në Iran, me riatdhesimin e shtetasve evropianë të bllokuar në Iran dhe në të gjithë Lindjen e Mesme që del si një nga shqetësimet më urgjente.
Ambasadorët e BE-së do të takohen në orët e para të pasdites në formatin e tyre COREPER, ndërsa Këshilli i Punëve të Jashtme do të mblidhet nëpërmjet videokonferencës.
Sipas burimeve të njohura me përgatitjet, ndihma konsullore dhe riatdhesimi i qytetarëve evropianë u ngritën tashmë në një takim në mëngjes të ekspertëve kombëtarë, i njohur si takimi i Grupit të Punës.
Disa vende evropiane u kanë kërkuar shtetasve të tyre të përmbahen nga udhëtimet në Iran ose Izrael dhe u kanë bërë thirrje atyre të regjistrohen për ndihmë konsullore.
Presidenti francez Emmanuel Macron tha se po merren masa për të mbrojtur qytetarët francezë.
"Në këtë moment vendimtar, po merren të gjitha masat për të siguruar sigurinë e territorit tonë kombëtar, qytetarëve tanë dhe interesave tona në Lindjen e Mesme. Franca është gjithashtu e gatshme të vendosë burimet e nevojshme për të mbrojtur partnerët e saj më të ngushtë nëse ata e kërkojnë këtë", tha Macron.
Raportohet se numri i përgjithshëm i shtetasve evropianë që ndodhen aktualisht në Iran ose diku tjetër në Lindjen e Mesme nuk dihet.
Konflikti ka ndërprerë rëndë udhëtimet ajrore në të gjithë rajonin, me rreth 3,400 fluturime të anuluara në shtatë aeroporte, sipas të dhënave nga Flightradar24.
Të shtunën, Katari, Izraeli, Irani, Siria, Iraku, Kuvajti dhe Bahreini mbyllën hapësirën e tyre ajrore. Aeroportet në Dubai, Abu Dhabi, Doha dhe Manama gjithashtu mbyllën dyert e tyre.
Mbyllja e aeroporteve kryesore në Dubai, Abu Dhabi dhe Doha ka paralizuar tre nga transportuesit më të mëdhenj në botë - Emirates, Qatar Airways dhe Etihad - të cilët së bashku trajtojnë rreth 90,000 pasagjerë përmes këtyre qendrave çdo ditë.
Aeroportet e Dubait dhe Abu Dhabit u goditën gjithashtu në ato që dukeshin si kundërsulme iraniane.
Izraeli ka njoftuar tashmë se po përgatit një mision riatdhesimi për të sjellë në atdhe shtetasit e tij sapo të rihapet hapësira ajrore. /Telegrafi/