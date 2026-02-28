Izraelitët publikojnë foto: Këta janë zyrtarët iranianë që eliminuam
IDF konfirmon vrasjen e disa anëtarëve të udhëheqjes së sigurisë së Iranit, përfshirë zyrtarin e lartë të mbrojtjes Ali Shamkhani dhe komandantin e Trupave të Gardës Revolucionare Islamike.
Sulmet e para të Izraelit në Iran këtë mëngjes filluan me një “sulm të papritur pasi Drejtoria e Inteligjencës Ushtarake identifikoi dy vende në Teheran ku ishin mbledhur figura të larta të udhëheqjes iraniane të sigurisë”, thotë ushtria.
IDF thotë se mund të konfirmojë vdekjen e zyrtarëve të mëposhtëm në sulme:
Ali Shamkhani, një ish-shef i Marinës së IRGC-së dhe shef i ushtrisë iraniane, dhe një këshilltar i lartë i Udhëheqësit Suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei. Izraeli e shënjestroi atë në luftën e qershorit të kaluar dhe fillimisht besoi se e kishte vrarë.
Mohammad Pakpour, komandanti i IRGC-së. IDF thotë se Pakpour udhëhoqi "planin e Iranit për të shkatërruar Izraelin" dhe ai ishte përgjegjës për sulmet me raketa dhe dronë ndaj Izraelit, duke mbështetur grupet e ndërmjetme të Iranit dhe "në mënyrë efektive komandoi shtypjen e dhunshme të protestuesve iranianë gjatë protestave të brendshme muajin e kaluar".
Salah Asadi, shefi i inteligjencës në selinë e emergjencës ushtarake të Iranit dhe oficeri i lartë i inteligjencës së shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit. IDF thotë se ai ishte gjithashtu i përfshirë në "planin e Iranit për të shkatërruar Izraelin".
Mohammad Shirazi, shefi i byrosë ushtarake të Khameneit që nga viti 1989. IDF thotë se ai ishte përgjegjës për "ndërlidhjen midis komandantëve të lartë të forcave të armatosura dhe udhëheqësit, dhe ishte një figurë qendrore në radhët e larta të regjimit terrorist iranian".
Aziz Nasirzadeh, ministër i mbrojtjes i Iranit, dhe ish-shef i forcave ajrore iraniane dhe zëvendësshef i shtabit. IDF thotë se ai ishte përgjegjës për "industritë që prodhonin raketa me rreze të gjatë veprimi dhe armë të transferuara te përfaqësuesit e regjimit, si dhe për organizatën SPND, e cila avancoi projekte në fushat e armëve bërthamore, biologjike dhe kimike".
Hossein Jabal-Amelian, kryetar i SPND-së. IDF thotë se ai ishte përgjegjës për “zhvillimin e teknologjive dhe armëve të përparuara për regjimin” dhe për “projekte të përparuara për vite me radhë në fushat e armëve bërthamore, biologjike dhe kimike”.
Reza Mozafari-Nia, një ish-kryetar i SPND-së. IDF thotë se ai "i avancoi përpjekjet për të zhvilluar armë bërthamore". /Telegrafi/