Katër të arrestuar në Londër nën dyshimin për spiunazh për Iranin
Policia Metropolitane ka arrestuar katër burra me lidhje me Iranin pas një hetimi kundër terrorizmit për spiunazh të dyshuar.
Burrat u arrestuan me dyshimin për ndihmë ndaj një shërbimi të inteligjencës së huaj, të cilin policia thotë se lidhet me Iranin.
Policia thotë gjithashtu se hetimi lidhet me dyshime për mbikëqyrje të vendeve dhe individëve të lidhur me komunitetin hebre në zonën e Londrës.
Komandantja Helen Flanagan, kreu i policisë kundër terrorizmit në Londër, tha se arrestimet "janë pjesë e një hetimi të gjatë".
"Ne e kuptojmë që publiku mund të jetë i shqetësuar, në veçanti komuniteti hebre dhe si gjithmonë, do t'u kërkoja atyre të qëndrojnë vigjilentë dhe nëse shohin ose dëgjojnë diçka që i shqetëson, atëherë të na kontaktojnë", shtoi ajo.
Nga të arrestuarit, njëri është iranian dhe tre janë me shtetësi të dyfishtë britanike dhe iraniane.
Gjashtë burra të tjerë u arrestuan gjithashtu me dyshimin për ndihmë ndaj një shkelësi. /Telegrafi/