Sulmohet me raketa ambasada amerikane në Bagdad
Një raketë ka goditur një “helipad” brenda kompleksit të ambasadës amerikane në Bagdad, sipas dy zyrtarëve irakianë të cituar nga agjencia e lajmeve AP.
Ambasada nuk ka bërë ende komente, por pamjet tregojnë një re tymi që ngrihet mbi objekt.
Ajo ka qenë objekt i sulmeve të përsëritura nga raketat dhe dronet e grupeve të lidhura me Iranin, shkruan skynews.
Të premten, ambasada rinovoi alarmin e sigurisë Nivel 4 dhe paralajmëroi se këto grupe “mund të vazhdojnë të synojnë” amerikanët dhe interesat amerikane në vend.
Trupat britanike në një bazë amerikane 200 milje larg në Erbil, në veri të Irakut, rrëzuan dy dronë më herët këtë javë.
Disa prej tyre ranë dhe plagosën disa amerikanë, por personeli britanik mbeti i paprekur.
Ndryshe, sulmet amerikano-izraelite ndaj shtetit iranian kanë hyrë në javën e tretë dhe nuk ka sinjale se do të ndalen. /Telegrafi/