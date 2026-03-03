Shpërthime masive dëgjohen në pjesën lindore të Teheranit
Qeveria iraniane nuk ka dhënë asnjë informacion specifik në lidhje me atë që është goditur, pavarësisht se janë raportuar shpërthime masive nw pjesën lindore të Teheranit.
Dihet që IRGC ka pësuar goditje të mëdha, veçanërisht pas vrasjes së udhëheqësit suprem, transmeton Telegrafi.
Sulmet kanë synuar gjithashtu komandantin e përgjithshëm të IRGC-së dhe më shumë se 10 figura të tjera të larta ushtarake. Kjo nuk është gjë tjetër veçse një goditje e madhe, shumë e madhe.
'دارند #پردیس رو میزنند!'
تصاویر دریافتی از شهروندان 'فاز ۱۱ پردیس در شمال شرق تهران، سهشنبه ۱۲ اسفند'#Iran #Pardis pic.twitter.com/iAQjgX7FTN
— Vahid Online (@Vahid) March 3, 2026
Por kur flitet për performancën e IRGC-së, duhet patur parasysh se disa seli dhe qendra të lidhura me to në të gjithë Teheranin dhe në qytete të tjera janë shënjestruar.
'#اصفهان، صنایع دفاع (اپتیک) رو هدف گرفتند.'
تصاویر و پیامهای دریافتی از شهروندان، سهشنبه ۱۲ اسفند
📍 32.7023,51.6764#Iran #Isfahan pic.twitter.com/29ZwDNkZc3
— Vahid Online (@Vahid) March 3, 2026
Mbrëmë, IRGC tha se kishte shënjestruar një bazë ushtarake në Kuvajt dhe një grumbullim të forcave ushtarake amerikane në Dubai.
Ajo që po shihet në terren është se jo vetëm selitë ushtarake dhe qendrat politike po shënjestrohen, por edhe qytetarët po preken. /Telegrafi/