Trump kërcënoi ashpër Spanjën, vjen reagimi i parë i qeverisë spanjolle
Qeveria e Spanjës i është përgjigjur kërcënimit të presidentit amerikan, Donald Trump, i cili u shpreh se do “të ndërpresë të gjithë tregtinë” me Spanjën dhe e quajti aleatin “të tmerrshëm” për shkak të mosbashkëpunimit për çështjen e bazave ushtarake.
Në një deklaratë zyrtare, ekzekutivi spanjoll tha se nëse Uashingtoni dëshiron të rishikojë marrëdhëniet tregtare, ai duhet ta bëjë këtë duke respektuar autonominë e kompanive private, të drejtën ndërkombëtare dhe marrëveshjet bilaterale midis Bashkimit Evropian dhe SHBA‑së.
Spanja theksoi gjithashtu se është një anëtare kyçe e NATO‑s, që përmbush detyrimet e saj dhe kontribuon ndjeshëm në mbrojtjen e territorit evropian, raporton rtve.es.
Ajo u përshkrua si një fuqi eksporti e BE‑së dhe një partner i besueshëm tregtar për 195 vende të botës, përfshirë edhe SHBA‑në, me të cilin ka një marrëdhënie historike dhe të dyanshme të dobishme.
Për më tepër, nga Madrid u theksua se Spanja ka burimet e nevojshme për të zbutur efektet nëse kërcënimet do të realizohen, për të ndihmuar sektorët që mund të ndikohen negativisht dhe për të diversifikuar zinxhirët e furnizimit.
Gjithsesi, qëllimi i qeverisë mbetet përkrahja e tregtisë së lirë dhe bashkëpunimit ekonomik ndërmjet vendeve, gjithmonë me respektim të ndërsjellë dhe të drejtës ndërkombëtare. /Telegrafi/