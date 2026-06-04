Sulmohet anije patrulluese ruse në Krime
Sipas raportimeve të fundit, një anije patrulluese kufitare ruse e klasës Svetlyak është goditur pranë fshatit Yurkino, në Krimenë e pushtuar nga Rusia.
Burimet që kanë raportuar ngjarjen thonë se anija ka pësuar dëme të konsiderueshme, ndërsa ende nuk ka konfirmim zyrtar nga autoritetet ruse për incidentin.
Sipas informacioneve paraprake, ekziston mundësia që edhe anëtarë të ekuipazhit të kenë pësuar viktima ose të jenë plagosur gjatë sulmit. Megjithatë, numri i saktë i të prekurve mbetet i paqartë, pasi detajet rreth ngjarjes janë ende duke u verifikuar.
Ky incident vjen në një kohë kur sulmet ndaj objektivave ushtarake ruse në Krime dhe në zona të tjera janë shtuar ndjeshëm.
Vetëm një ditë më parë, mediat raportuan se një tjetër anije luftarake ruse ishte goditur në Shën Petersburg, duke ngritur pikëpyetje mbi sigurinë e flotës dhe infrastrukturës ushtarake ruse.
Nëse raportimet konfirmohen, goditja e anijes së klasës Svetlyak do të përbënte një tjetër humbje të rëndësishme për forcat detare ruse në rajonin e Detit të Zi, ku lufta mes Rusisë dhe Ukrainës vazhdon të ketë pasoja të konsiderueshme ushtarake dhe strategjike.
Deri më tani nuk ka pasur një reagim zyrtar nga Ministria ruse e Mbrojtjes lidhur me pretendimet për sulmin. /Telegrafi/