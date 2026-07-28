Pesë trupa foshnjesh u gjetën në kuti në shtëpinë e një çifti në Francë
Trupat e pesë foshnjave u gjetën në shtëpinë e një çifti në Orange të Francës, shkruan Le Parisien.
Një burim pranë hetimit deklaroi se policia zbuloi mbetjet e të porsalindurve në shtëpinë e një çifti, gruaja e të cilit kishte lindur një foshnjë të shëndetshme të hënën. Hetuesit gjetën trupat në kuti kartoni.
Sipas një burimi pranë hetimit që foli për Le Parisien, kjo grua, e lindur në vitin 1994, lindi fëmijën e saj të tretë të hënën në mbrëmje, pas një rasti të tretë të mohimit të shtatzënisë.
Burri i saj, i cili mungonte kur ajo shkoi në spital pasi kishte pasur dhimbje barku, tha ajo, vendosi të kontrollonte disa kuti në shtëpinë e tyre pas një grindjeje për atë që kishte brenda.
Ishte atje që ai thuhet se zbuloi një trup në dekompozim. Një kontroll u krye në shtëpinë e çiftit.
Burri më pas e çoi çantën në spital, i cili e raportoi incidentin tek autoritetet sipas Nenit 40. Policia gjyqësore e Avignonit u njoftua dhe kontrolloi shtëpinë e çiftit.
Hetuesit zbuluan ato që dukeshin si fetuse në qese plastike të vendosura brenda kutive. Çifti, i përshkruar si pa histori të njohur problemesh, tashmë ka dy fëmijë, të moshës tetë dhe dymbëdhjetë vjeç. Burri punon ndërsa gruaja e tij është shtëpiake.
Zyra e prokurorit të Carpentras nuk i është përgjigjur ende kërkesave tona për koment. Gruaja mbetet në spital dhe nuk është marrë në paraburgim. /Telegrafi/