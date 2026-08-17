Qindra emigrantë protestojnë dhe kërkojnë azil në Ceuta të Spanjës: Nuk duam të kthehemi në Marok
Qindra emigrantë që hynë së fundmi në enklavën spanjolle të Afrikës Veriore, Ceuta, organizuan një protestë në një plazh të njohur urban, duke u kërkuar autoriteteve spanjolle t’u japin azil në vend që t’i kthejnë në Marok.
Ata ishin midis rreth 5,000 deri në 8,000 personave që mbeten në Ceuta pas kalimit masiv të kufirit dy javë më parë, ku mbi 72,000 njerëz u dyndën në territorin e vogël prej rreth 80,000 banorësh.
Shumica dërrmuese u kthyen vullnetarisht në ditët në vijim.
Protestuesit mbanin lart flamuj spanjollë dhe banderola ku shkruhej “Nuk duam të kthehemi në Marok” dhe “Edhe ne jemi njerëz”, ndërsa brohorisnin slogane të tilla si “Jemi të lodhur” ose “Na duhet një zgjidhje”.
Në brigjet shkëmbore pas tyre, disa emigrantë lanin rrobat, ndërsa të tjerë peshkonin me shkopinj bambuje të improvizuar.
Më herët këtë javë, Ministri i Brendshëm Fernando Grande-Marlaska tha se emigrantët që kishin hyrë në mënyrë të parregullt nuk do të lejoheshin të qëndronin në enklavë, të udhëtonin në Spanjën kontinentale ose të merrnin status ligjor, përveç rasteve të rralla që përfshijnë cenueshmëri ekstreme.
Shumica e emigrantëve marokenë thanë se ishin të nxitur të largoheshin nga Maroku nga kushtet e këqija të punës në vendin e tyre, pavarësisht se shumë prej tyre kishin kualifikime më të larta.