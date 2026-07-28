Evropa paralajmëron për një gusht “më të ngrohtë se normalja”, çfarë po shkakton temperatura të larta?
Evropa po përgatitet për një gusht “më të ngrohtë se normalja” pas një serie valësh të nxehti njëra pas tjetrës.
Pjesa më e madhe e kontinentit ka pasur vështirësi të përballojë këtë situatë, pasi temperaturat u rritën mbi 40°C në javët e fundit, duke krijuar kushte ideale për zjarret që kanë shkatërruar pjesë të mëdha të Francës dhe Spanjës dhe kanë shkaktuar evakuimin e qindra mijëra qytetarëve.
Por shanset për lehtësim shumë të nevojshëm nga temperaturat e larta duken të pamundura, pasi parashikimet e hershme paralajmërojnë se janë të mundshme valë të tjera të nxehti, transmeton Telegrafi.
A do të jetë ende e nxehtë Evropa në gusht?
“Që nga numrat e tyre të fillimit të korrikut, përditësimet sezonale i anojnë të gjitha shanset drejt një gushti më të ngrohtë se normalja në të gjithë Evropën dhe bien dakord se sinjali më i fortë dhe më i sigurt i nxehtësisë ndodhet mbi Mesdhe dhe Evropën Juglindore”, thotë për Euronews Earth, Ioanna Vergini, themeluese e platformës së parashikimit të motit WFY24.
Kjo përfshin “grupe të përsëritura të nxehtësisë” si Iberia, Italia, Greqia dhe pjesë të Ballkanit.
“Deti Mesdhetar jashtëzakonisht i ngrohtë po lë gjurmë në tokë dhe në disa vende shfaqet natën në vend të pasdites”, shton Vergini.
Parashikimet e WFY24 për ditët e para të gushtit parashikojnë që Napoli, Barcelona, Roma, Valencia, Nica, Selaniku, Spliti dhe Athina do të mbajnë mbi 20°C çdo natë.
Kjo klasifikohet si një natë tropikale, e cila mund të rrisë rrezikun e stresit të rëndë nga nxehtësia - veçanërisht në mesin e popullatave të cenueshme.
Edhe më në veri, temperaturat përvëluese janë në horizont. Zyra Meteorologjike e Mbretërisë së Bashkuar paralajmëron se në gusht priten temperatura maksimale prej 35°C, ndërsa zhiva intensifikohet.
“Temperaturat ndoshta do të jenë mbi normalen dhe disa periudha moti të nxehtë dhe valë të nxehta janë të mundshme, veçanërisht në jug”, shton parashikimi i saj afatgjatë i motit.
Si e dinë shkencëtarët nëse ndryshimi i klimës është pas motit ekstrem?
Përparimet në të dhënat e motit dhe klimës e kanë bërë më të lehtë për shkencëtarët të vlerësojnë ndikimin e ngrohjes globale në ngjarje ekstreme si valët e nxehtësisë dhe përmbytjet. Kjo shpesh quhet atribuim i ngjarjeve ekstreme.
Meqenëse ka shumë faktorë ndërveprues, duke përfshirë nxitësit natyrorë si El Niño, studimet e atribuimit të ngjarjeve ekstreme nuk kërkojnë të gjejnë nëse ndryshimi i klimës shkaktoi drejtpërdrejt një valë të nxehti, por se si temperaturat ngrohëse kanë ndikuar në ngjarje.
Kjo shpesh bëhet duke krahasuar sa shpesh ndodh një ngjarje ekstreme sot në krahasim me sa shpesh do të kishte ndodhur në një botë pa ndryshime klimatike të shkaktuara nga njeriu.
Studiuesit do të eksplorojnë gjithashtu se si ndryshimi i klimës ndryshoi karakteristikat e një ngjarjeje ekstreme të motit - siç është nëse një valë e të nxehtit u bë më e nxehtë për shkak të gazrave që bllokojnë nxehtësinë.
Për shembull, një analizë e shpejtë e atribuimit nga World Weather Attribution (WWA) përdori të dhëna të vëzhguara dhe të parashikuara të temperaturës për të analizuar periudhën më të nxehtë tre-ditore në një zonë të madhe të Evropës që u mbulua nga temperaturat përvëluese në fund të qershorit.
Shkencëtarët arritën në përfundimin se si temperaturat maksimale gjatë ditës ashtu edhe ato gjatë natës do të kishin qenë "praktikisht të pamundura të ndodhnin në këtë kohë të vitit" deri në vitin 1976, vetëm 50 vjet më parë.
Analiza zbuloi gjithashtu se një valë e ngjashme nxehtësie që ndodhi 50 vjet më parë do të ishte 3.5°C më e ftohtë se ajo e muajit të kaluar.
Shkencëtarët kanë atë që quhet "besim i lartë" kur bëhet fjalë për nxehtësinë ekstreme, për shkak të sasisë së të dhënave dhe kuptimit që kemi tani mbi ndryshimet klimatike.
"Emetimet e vazhdueshme të lëndëve djegëse fosile janë drejtpërdrejt përgjegjëse për përçarjen që njerëzit po përjetojnë në shtëpitë, shkollat dhe vendet e tyre të punës", thotë Dr. Keeping.
"Shpejtësia e ndryshimit është tronditëse. Çdo disa vjet po shohim thyerje të rekordeve të nxehtësisë në Evropë. Këtë vit ka qenë në muaj të njëpasnjëshëm", shtoi ai.
Për rreziqet e motit si tornadot dhe breshëri i madh, të dhënat janë më pak të plota. Kjo e bën më të vështirë t'i atribuohet me besim ndodhjes së tyre.
Studimet e atribuimit përdoren gjithashtu për të treguar pasojat e motit ekstrem të shkaktuar nga klima.
Një analizë nga Imperial College London, Zyra Meteorologjike e Mbretërisë së Bashkuar dhe Shkolla e Higjienës dhe Mjekësisë Tropikale e Londrës përdori së fundmi të dhëna për motin, modele klimatike dhe studime mbi vdekshmërinë e tepërt gjatë valëve të nxehtësisë për të matur ndikimin e dy valëve të fundit të nxehtësisë.
Studiuesit vlerësojnë se temperaturat maksimale gjatë ditës ishin 3°C deri në 4°C më të larta se sa do të kishin qenë pa ngrohjen globale - duke rezultuar në 10,000 vdekje të tepërta.
"Nxehtësia ekstreme po thyen rekorde në të gjithë Evropën dhe shkenca është shumë e qartë për arsyen: ndryshimi i klimës po përhapet me shpejtësi, i shkaktuar nga varësia e botës nga djegia e qymyrit, naftës dhe gazit", thotë Simon Stiell, Sekretari Ekzekutiv i OKB-së për Ndryshimet Klimatike.
Cilët faktorë të tjerë ndikojnë në motin ekstrem?
Shumë raporte mbi motin ekstrem, veçanërisht valët e nxehtësisë, përqendrohen në modelin atmosferik pas ngjarjes - në vend të shkakut.
Për shembull, në maj, agjencia e motit Météo-France e Francës ia hodhi fajin temperaturave 40°C një "kupole nxehtësie".
Kjo ndodh kur një sistem me presion të lartë zhvillohet në atmosferën e sipërme, duke bërë që ajri poshtë tij të ulet dhe të kompresohet, duke rritur temperaturat në atmosferën e poshtme.
Meqenëse ajri i nxehtë zgjerohet, kjo krijon një kupolë të fryrë që bllokon nxehtësinë brenda saj.
Erërat normalisht janë në gjendje të lëvizin presionin e lartë përreth, por për shkak të shtrirjes së kupolave të nxehtësisë në atmosferë, sistemi i motit bëhet pothuajse i palëvizshëm.
Megjithatë, një studim i vitit 2025 i botuar në Proceedings of the National Academy of Sciences zbuloi se modelet atmosferike që bllokojnë motin ekstrem, siç janë kupolat e nxehtësisë dhe përmbytjet, janë pothuajse trefishuar që nga vitet 1950 për shkak të ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njeriu.
Një analizë nga Climate Central në vitin 2023 zbuloi gjithashtu se një kupolë nxehtësie që shkaktoi temperaturat në 48°C në pjesë të Meksikës dhe SHBA-së jugore u bë të paktën pesë herë më e mundshme për shkak të ndryshimeve klimatike.
Çfarë ndikimi ka El Niño në nxehtësi?
El Niño (në spanjisht për 'djali') është një fenomen natyror që mund të shkaktojë mot ekstrem. Më herët këtë vit, Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike e SHBA-së (NOAA) deklaroi se kushtet e El Niño-s janë zyrtarisht në zhvillim e sipër në Paqësorin tropikal.
El Niño ndodh kur temperaturat e detit në Oqeanin Paqësor Lindor bëhen jashtëzakonisht të ngrohta dhe zakonisht prish rajonet në tropikë. Shpesh lidhet me ngjarje ekstreme të motit, edhe pse ekspertët paralajmërojnë se po përdoret si një "shpërqendrim" nga ngrohja globale.
Kur formohen kushtet e El Niño-s, përmbytjet janë një rrezik i zakonshëm në Amerikën e Jugut, si në Perunë veriore, dhe mund të arrijnë pjesë të Afrikës Lindore, Azisë Qendrore dhe SHBA-së jugore.
Rreziqet e thatësirave dhe zjarreve në pyje gjithashtu rriten gjatë El Niño-s, veçanërisht në pjesën më të madhe të Australisë, pjesët veriore të Amerikës së Jugut dhe në vendet aziatike si Indonezia.
Shumica e ngjarjeve të El Niño-s kanë rritur përkohësisht temperaturat mesatare globale me rreth 0.2℃. Kjo nuk është aq e rëndësishme sa ndryshimi i klimës i shkaktuar nga njeriu, i cili ka rritur temperaturën globale të sipërfaqes me afërsisht 1.3-1.5℃ krahasuar me nivelet para-industriale.
Viti 2025 ishte viti i tretë më i ngrohtë i regjistruar ndonjëherë - më i nxehtë se viti 2016 i El Niños - pavarësisht nga rryma e ftohtë që formohet natyrshëm nga një ngjarje La Niña (spanjisht për 'vajza').
La Niña zakonisht i ftoh temperaturat globale duke forcuar erërat e tregtisë dhe duke tërhequr ujë më të ftohtë nga thellësitë e oqeanit në sipërfaqe përgjatë Paqësorit ekuatorial. Ndodh gjithashtu në mënyrë të çrregullt, por tenton të zgjasë më shumë se El Niño.
A janë nivelet e ulëta të ndotjes pas verës së nxehtë të Evropës?
Pas fillimit të nxehtë të verës në Evropë, disa organizata të shquara lajmesh deklaruan se valët e të nxehtit të njëpasnjëshme janë shkaktuar nga një rënie e niveleve të ndotjes.
Pretendimi u nda në internet nga Richard Tice, nënkryetar i partisë populiste të krahut të djathtë Reform UK, dhe është përdorur për të kritikuar përpjekjet e vendit për zero neto.
Ai rrjedh nga një studim i botuar në revistën shkencore Geophysical Research Letters, i cili nuk përfshin të dhëna mbi valët e fundit të të nxehtit.
Rënia e ndotjes mund të zvogëlojë ndikimin ftohës të aerosoleve, të cilat thithin ose reflektojnë rrezet e diellit. Megjithatë, Profesor Erich Fischer, një shkencëtar i klimës në ETH Zurich, i thotë Carbon Brief se përcaktimi i kësaj si shkak i valëve të nxehtësisë në Evropë është "i gabuar".
"Valët e nxehtësisë shkaktohen nga sistemet me presion të lartë dhe tani janë shumë më të shpeshta dhe intensive sepse ato po ndodhin në një klimë që është shumë më e ngrohtë se 100 vjet më parë si rezultat i ngrohjes së shkaktuar nga gazrat serrë", shtoi ai.
"Artikulli tregon se ngrohja e verës e shkaktuar nga gazrat serrë ishte maskuar përkohësisht nga aerosolet ndotëse të ajrit. Shkalla e plotë për verat evropiane bëhet e dukshme vetëm tani, ndërsa aerosolet ndotëse të ajrit kanë rënë", theksoi ndër tjera. /Telegrafi/