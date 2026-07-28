Nga takimi me Kurtin te KFOR-i, katër mesazhet e ministrit francez nga vizita në Kosovë
Ministri francez për Çështje Evropiane, Benjamin Haddad, ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Kosovë, gjatë së cilës ka takuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti, përfaqësues të partive politike në Kuvendin e Kosovës, si dhe ka vizituar Manastirin e Graçanicës dhe trupat franceze të angazhuara në kuadër të misionit të KFOR-it.
Përmes disa postimeve në platformën “X”, Haddad ka bërë të ditur se gjatë takimit me kryeministrin Kurti kanë diskutuar për të ardhmen e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Francës.
“Faleminderit për këtë intervistë, zoti kryeministër Albin Kurti. Ishte një mundësi për të diskutuar të ardhmen e marrëdhënieve Kosovë–Francë: Lojërat Mesdhetare, Frankofonia, siguria, bashkëpunimi gjyqësor dhe reformat”, ka shkruar Haddad.
Merci pour cet entretien Monsieur le Premier ministre @albinkurti. L’occasion d’évoquer l’avenir des relations 🇽🇰🇫🇷 : Jeux Méditerranéens, francophonie, sécurité, coopération judiciaire, réformes. La France est aux côtés du Kosovo depuis le premier jour. pic.twitter.com/ZmpkXkP1ey
— Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) July 28, 2026
Ai ka theksuar se Franca ka qenë pranë Kosovës që nga fillimi i shtetndërtimit të saj, duke nënvizuar rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit mes dy vendeve.
Gjatë qëndrimit në Prishtinë, ministri francez është takuar edhe me përfaqësues të partive kryesore politike në Kuvendin e Kosovës, përfshirë Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës, Listën Serbe dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës.
“U takova në Prishtinë me përfaqësuesit e partive kryesore në Kuvendin e Kosovës. Pluralizmi është jetik për jetën demokratike të Kosovës dhe për të ardhmen e saj evropiane”, ka deklaruar ai.
Je me suis entretenu à Pristina avec les représentants des principaux partis de l’Assemblée kosovare : @PDKzyrtare, la ligue démocratique du Kosovo, la liste serbe et l’Alliance pour le Kosovo.
Le pluralisme est vital pour la vie démocratique du Kosovo et son avenir européen. pic.twitter.com/ZtWUmH5c0C
— Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) July 28, 2026
Haddad ka vizituar edhe kontingjentin francez të angazhuar në Kosovë në kuadër të misionit “Forca për Kosovën”, ku ka shprehur mirënjohjen për ushtarët francezë të vendosur në vend.
“Shpreha mirënjohjen time për ushtarët tanë francezë të dislokuar në Kosovë. Kjo forcë shumëkombëshe dëshmon mbështetjen evropiane për stabilitetin në rajon”, ka shkruar ministri francez.
Visite de la « Force pour le Kosovo » à Pristina 🇽🇰
J’ai affirmé ma reconnaissance à nos soldats français mobilisés au Kosovo.
Cette force armée multionationale illustre le soutien européen à la stabilité de la région. pic.twitter.com/1l2rA8hF47
— Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) July 28, 2026
Në kuadër të vizitës, Haddad ka qëndruar edhe në Manastirin e Graçanicës, të cilin e ka cilësuar si një vend të rëndësishëm të kulturës dhe historisë së serbëve të Kosovës.
“Një vizitë madhështore në Manastirin Ortodoks të Graçanicës, një vend kyç i kulturës dhe historisë së serbëve të Kosovës, që pasqyron karakterin shumëetnik të vendit”, ka shkruar ai.
Vizita e ministrit francez vjen në kuadër të angazhimit të Francës për forcimin e marrëdhënieve me Kosovën, mbështetjen e stabilitetit rajonal dhe procesin e integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor. /Telegrafi/
Magnifique visite du monastère orthodoxe de Gracanica, haut-lieu de la culture et de l’histoire des Serbes du Kosovo, qui illustre le caractère multi-ethnique du pays. pic.twitter.com/JsQ3WBAhrI
— Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) July 28, 2026