Ukraina mund të godasë Moskën me raketa balistike vendase këtë vjeshtë, thotë zhvilluesi
Ukraina mund të nisë sulmet e saj të para në Moskë duke përdorur raketa balistike të zhvilluara në vend që në këtë vjeshtë, sipas Denys Shtilerman, pronar dhe projektues kryesor i kompanisë së mbrojtjes Fire Point.
Duke folur në një intervistë me gazetarin Dmitry Gordon, të botuar më 27 korrik, Shtilerman tha se kompania është në fazën përfundimtare të testimit të një sistemi të ri raketash. Sapo të përfundojnë lëshimet e provave, raketat mund të fillojnë të përdoren kundër objektivave brenda Rusisë.
"Ushtria do të vendosë se ku [të godasë], por mendoj se këto do të jenë menjëherë objektiva të rëndësishme", tha Shtilerman, transmeton Telegrafi.
Ai tha se afati kohor për vendosjen e raketave varet nga rezultatet e testeve të motorit, duke përfshirë një djegie përfundimtare të stendës së provës.
"Ne do ta instalojmë motorin në stendë, do të kryejmë një provë djegieje dhe do të shohim se si funksionon. Nëse ka ndonjë problem, ne do t'i rregullojmë ato. Por ne po lëvizim shumë shpejt", tha ai.
Komentet e fundit vijnë pas një interviste të mëparshme me gazetaren Alesya Batsman, në të cilën Shtilerman tha se Fire Point po përgatitet për prodhim serik së bashku me testimin.
Kompania planifikon të prodhojë midis 10 dhe 20 raketa për lëshime provë, me prodhimin që potencialisht mund të rritet në dhjetëra njësi sapo arma të marrë miratimin zyrtar të kodifikimit dhe prokurimit.
Fire Point është një nga kontraktorët më të mëdhenj të mbrojtjes në Ukrainë, duke prodhuar dronët sulmues me rreze të gjatë veprimi FP-1 dhe raketat kruiz FP-5 Flamingo. Kompania njoftoi zhvillimin e projekteve të saj të raketave balistike FP-7 dhe FP-9 në shtator 2025.
Lëshimi i parë provë i FP-7 u shfaq në shkurt. Raketa thuhet se është projektuar për të goditur objektiva në distanca deri në 250-300 kilometra, ndërsa FP-9 më e madhe pritet të ketë një rreze veprimi deri në 850 kilometra.
Në qershor, presidenti Volodymyr Zelensky tha se Ukraina po i afrohej përfundimit të raketës së saj balistike të aftë për të goditur objektiva në territorin rus.
Ai tha se sulmet e mëparshme të Ukrainës kundër objekteve ushtarake ruse duke përdorur dronë dhe raketa të prodhuara në vend treguan se vendi nuk do të "vdiste thjesht në heshtje", por do të vazhdonte të përgjigjej dhe të forconte aftësitë e saj mbrojtëse.
Ukraina njoftoi më parë testin e suksesshëm të një rakete balistike të gjeneratës së ardhshme në vitin 2024, megjithëse specifikimet e saj nuk u zbuluan.
Kiev po zhvillon gjithashtu sistemin e raketave balistike Sapsan (Hrim-2), i cili ka një rreze veprimi prej 500 kilometrash. Zyrtarët ukrainas thanë në qershor 2025 se prodhimi serik kishte filluar, ndërsa Zelensky tha në dhjetor se raketa ishte përdorur në operacionin e saj të parë luftarak. /Telegrafi/