Çfarë ka thënë Trump për sulmet ndaj Iranit?
Presidenti i SHBA-së Donald Trump përmendi dy arsye kryesore për nisjen e sulmeve ndaj Iranit, në një intervistë me Axios: historia e gjatë e Iranit si i lidhur me sulme të ndryshme në të gjithë botën dhe mungesa e përparimit në bisedimet diplomatike në fillim të kësaj jave.
“Iranianët u afruan dhe pastaj u tërhoqën – u afruan dhe pastaj u tërhoqën. Nga kjo e kuptova se ata nuk duan realisht një marrëveshje”, tha Trump për Axios në lidhje me bisedimet, të cilat kishin për qëllim adresimin e programit bërthamor të Iranit dhe mundësinë e lehtësimit të sanksioneve.
Lidhur me çështjen bërthamore, presidenti amerikan pohoi gjithashtu se Irani kishte filluar rindërtimin e disa prej objekteve bërthamore që SHBA-të dhe Izraeli goditën vitin e kaluar.
Megjithatë, ai ka pohuar gjithashtu, vetëm javën e kaluar në fjalimin e tij për Gjendjen e Kombit, se ato vende ishin “zhdukur”.
Analiza e imazheve satelitore nga ekspertët tregon se Irani ka fortifikuar disa nga objektet e tij bërthamore në muajt e fundit, duke përdorur beton dhe sasi të mëdha dheu.
Megjithatë, inspektorët ndërkombëtarë nuk kanë arritur në përfundimin se Irani ka rifilluar aktivitetin e programit të armëve bërthamore.
Por dukshmëria në ato vende është jashtëzakonisht e kufizuar, pasi Irani i ndaloi inspektorët e mbikëqyrësit bërthamor të OKB-së të shqyrtojnë disa vende të dëmtuara që nga lufta 12-ditore me Izraelin vitin e kaluar.
Ndryshe, lidhur me çështjen e raketave, në ditët para sulmeve Trump pretendoi gjithashtu se Irani “po punon për të ndërtuar raketa që së shpejti do të arrijnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës”.
Megjithatë, dy burime i thanë CNN-së se pretendimi se Irani së shpejti do të ketë një raketë të aftë për të goditur SHBA-në nuk mbështetet nga inteligjenca - nuk ka inteligjencë që të sugjerojë se Irani po ndjek një program raketash balistike ndërkontinentale për të goditur SHBA-në në këtë kohë, thanë burimet. /Telegrafi/