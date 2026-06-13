Reuters shkruan për Zvërnecin: Banorët kundërshtojnë ndërtimin e resortit luksoz
Kur Kostaq Konomi iu afrua asaj që ai e quan tokën e tij në bregdet në jug të Shqipërisë muajin e kaluar, ai u prit me një gardh me tela me gjemba dhe burra me uniforma të zeza që i refuzuan hyrjen.
Toka, mësoi më vonë nga lajmet, ishte tani pjesë e një resorti luksoz të planifikuar nga investitorë ndërkombëtarë, përfshirë dhëndrin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, Jared Kushner.
Prona ishte marrë një herë nga shteti në kohën e komunizmit dhe ai nuk mund ta duronte dot që kjo të ndodhte përsëri, shkruan Reuters.
"Isha gati të merrja një pushkë dhe të filloja të qëlloja", i tha Konomi, 81 vjeç, Reuters.
Konomi është një nga disa banorët e fshatit Zvërnec që i thanë Reuters se toka e tyre ishte shitur padrejtësisht për zhvillim që nga viti 2024 .
Disa prej tyre i treguan Reuters-it aktet e pronësisë dhe të dhënat tatimore që, sipas tyre, mbështesnin pohimet e tyre. Askush nuk mori kompensim.
Por, Reuters shkruan se nuk gjeti prova për shkelje nga Kushner, i cili nuk është i përfshirë drejtpërdrejt në mosmarrëveshjen midis fshatarëve.
Agjencia e lajmeve nuk ishte në gjendje të përcaktonte se kush i zotëronte me të drejtë parcelat e ndryshme, të cilat janë subjekt i një beteje të vazhdueshme ligjore.
Pretendimet ligjore të fshatarëve e ndërlikojnë atë që është tashmë një zhvillim shumëmiliardë eurosh i diskutueshëm në një ishull dhe një copë të paprekur të kontinentit që përfshin një ligatinë të mbrojtur, shtëpi për flamingot, fokat dhe breshkat e detit.
Protesta masive shpërthyen këtë javë në kryeqytetin e Tiranës duke kërkuar që puna të ndërpritet, dhe Bashkimi Evropian gjithashtu ka shprehur shqetësim.
Kryeministri Edi Rama, i cili e mbështeti marrëveshjen në një intervistë me Reuters këtë javë, pohon se zhvillimi është i ligjshëm dhe se habitatet do të mbrohen.
Një kompani e quajtur Sazan Real Estate Development LLC, e cila po zhvillon projektin, nuk dha përgjigje për pyetjet në lidhje me planet ose mosmarrëveshjen për tokën.
Por, një zëdhënës i referoi Reuters një deklaratë nga kryetari i kompanisë, Asher Abehsera.
“Qëllimi ynë është i thjeshtë: të festojmë bukurinë natyrore të Shqipërisë, të krijojmë vende pune dhe të ndërtojmë diçka për të cilën brezat e ardhshëm mund të jenë krenarë”, tha ai.
Pamja i bëri përshtypje Kushnerit dhe gruas së tij, Ivanka Trump, kur panë tokën nga një jaht disa vjet më parë.
Rama i takoi ata gjatë atij udhëtimi dhe Kushner i tha se ishte i interesuar të investonte kur u takuan përsëri me njëri-tjetrin në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, tha Rama për Reuters.
“Ju jeni një investitor amerikan dhe ky vend është i hapur për çdo investitor amerikan”, tha Rama, duke kujtuar se i kishte thënë Kushnerit.
Në vitin 2024, Kushner i njoftoi planet në rrjete sociale me një ilustrim artistik që tregonte tokën e mbuluar me një hotel, shtëpi, pishina dhe jahte. /Telegrafi/