“Karamelja” jashtë bashkisë së Durrësit, instalacioni që shkaktoi habi dhe mori vëmendjen e qytetarëve
Një instalacion arti urban është vendosur sot përpara Bashkisë së Durrësit, duke tërhequr vëmendjen e qytetarëve.
Skulptura urbane, e punuar në stilin pop-art, paraqet një karamele gjigante me shkëlqim metalik të kaltër, të vendosur mbi një bazament graniti.
Në qendër të saj shfaqet e stampuar stema zyrtare e Bashkisë së Durrësit.
Përdorimi i kësaj simbolike ka ngjallur kureshtje dhe diskutime të shumta te kalimtarët, që sugjerojnë objekte të tjera që lidhen me problematikat e qytetit. Ndërkaq nga Bashkia ende nuk ka një njoftim zyrtar mbi autorësinë apo mesazhin e ëmbël të veprës. /Tch/
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