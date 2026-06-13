Musk bëhet trilioneri i parë në histori - me këto para mund të blejë 2.5 milionë shtëpi në SHBA
Pas lansimit të SpaceX, Elon Musk u bë personi i parë pasuria e të cilit arriti në një trilion dollarë, gjë që hapi debat të ri rreth shkallës së parave dhe rritjes së pabarazisë.
Një nivel i tillë pasurie personale ishte i paimagjinueshëm deri vonë dhe shoqërohej kryesisht me produktin e brendshëm bruto të ekonomive më të mëdha ose me vlerën e tregut të kompanive më të mëdha në botë.
Kalimi i kësaj vije nga Musk vjen në një kohë kur numri i super të pasurve po rritet vit pas viti, ndërsa gjithnjë e më shumë njerëz në mbarë botën po përpiqen të përballojnë shpenzimet e tyre të përditshme.
Shuma prej një trilioni dollarësh është e vështirë për t’u kuptuar, kështu që shpesh përkthehet në shembuj më konkretë.
Është një mijë herë më shumë se një miliard dollarë dhe një milion herë më shumë se një milion dollarë.
Nëse një trilion kartëmonedha amerikane prej një dollari do të rreshtoheshin në një vijë, ato do të shtriheshin pothuajse 156.1 milionë kilometra, më shumë se 200 udhëtime vajtje-ardhje për në Hënë dhe më larg se distanca midis Tokës dhe Diellit.
Nëse këto para do të shpërndaheshin midis afërsisht 8.2 miliardë banorëve të planetit, secili do të merrte pothuajse 122 dollarë.
Kjo shumë është më shumë se dyfishi i GDP-së vjetore të Afrikës së Jugut, vendit ku lindi Musk, ndikimi ekonomik i të cilit vlerësohet të jetë afër 480 miliardë dollarëve në vitin 2026, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Në terma praktikë, një trilion dollarë mund të blejnë pothuajse 2.5 milionë shtëpi me një çmim mesatar shitjeje në SHBA prej rreth 403,200 dollarësh.
Me çmimin mesatar të karburantit në SHBA prej rreth 4.11 dollarë për gallon (3.8 litra), kjo sasi është e mjaftueshme për më shumë se 243 miliardë gallonë benzinë, që është dukshëm më shumë se sasia që amerikanët përdorën gjatë gjithë vitit të kaluar.
Forbes deklaron se pas Musk në listën e më të pasurve është Larry Page me rreth 293 miliardë dollarë.
Së bashku me Sergey Brin, Jeff Bezos dhe Larry Ellison, katër personat menjëherë pas Musk kanë një total prej pak më shumë se 1.04 trilion dollarësh.
Megjithatë, pasuri të tilla mund të luhaten me dhjetëra miliarda dollarë brenda një dite të vetme. /Telegrafi/