Një i vdekur dhe të paktën 10 të tjerë të plagosur nga të shtënat në Teksas
Të paktën një person ka vdekur dhe nëntë të tjerë janë shtruar në spital pas disa të shtënave me armë në Teksas.
Policia fillimisht ishte në një “konflikt” me personin e armatosur, por njoftoi se i dyshuari kishte vdekur.
Zyrtarët lokalë thanë gjatë një konference për shtyp se njihen 11 viktima, përfshirë të ndjerin.
Spitali Memorial Midland njoftoi se katër prej viktimave aktualisht po i nënshtrohen një ndërhyrjeje kirurgjikale.
Ndryshe, kjo nuk është hera e parë që Midland është prekur nga të shtëna masive. /Telegrafi/
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