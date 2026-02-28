Lideri suprem i Iranit është vrarë në sulmet ajrore SHBA-Izrael, ka deklaruar një zyrtar i lartë izraelit për Reuters, shkruan skynews.

Ajatollah Ali Khamenei ka vdekur dhe trupi i tij është gjetur, sipas zyrtarit, raporton edhe Iran International.

Raportohet se kompleksi i Khameneit u dëmtua rëndë nga sulmet e sotme.

Pak më parë, ministria e jashtme e vendit tha se ai ishte "shëndoshë e mirë".

Ndryshe, më herët edhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha ka "shenja" që Khamenei "nuk është më".

Megjithatë, ai nuk e konfirmoi në mënyrë të qartë vdekjen e tij. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë