eksperti-banner

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka premtuar se IDF do të "vazhdojë të ndërmarrë veprime të forta kundër Iranit dhe proksit e tij".

Komentet e tij vijnë gjatë një debati online me udhëheqësin turk Recep Tayyip Erdogan, transmeton Telegrafi.

Erdogan tha se sulmet e Izraelit ndaj Sirisë dhe Libanit kishin arritur në pikën ku ato do të kërcënonin edhe Turqinë.

Inflacioni në SHBA arrin nivelin më të lartë në tre vjet, ndërsa lufta në Iran rrit kostot

Ai gjithashtu theksoi se agresioni i saj përbënte një kërcënim më të gjerë.

Turqia, anëtare e NATO-s, ka qenë një nga kritikët më të ashpër të luftimeve të Izraelit në Lindjen e Mesme.

Erdogan u tha politikanëve në parlamentin turk sot: "Sulmet e Netanyahut dhe rrjeti i tij i vrasjeve ndaj Libanit dhe Sirisë e kanë çuar çështjen në një pikë ku ajo kërcënon edhe Turqinë". /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë