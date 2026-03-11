Cilat vende kanë parë rritjen më të madhe të çmimeve të karburantit që nga fillimi i luftës në Iran?
Shoferët në të gjithë botën tashmë po e ndiejnë ndikimin e luftës së Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit, me çmimet e karburantit që janë rritur ndjeshëm që nga fillimi i luftës.
Në SHBA, një galon karburant e rregullt që mesatarisht kushtonte 2.94 dollarë në shkurt tani kushton 3.58 dollarë, duke shënuar një rritje prej 20 përqind, sipas të dhënave nga AAA Fuel Prices, një ndjekës i çmimeve të karburantit me pakicë nga Shoqata Amerikane e Automobilave (AAA).
Cilat vende kanë rritjet më të mprehta të çmimeve të benzinës?
Sipas të dhënave të analizuara nga Global Petrol Prices, një platformë të dhënash që gjurmon dhe publikon çmimet e energjisë me pakicë në afërsisht 150 vende, të paktën 85 vende kanë raportuar rritje të çmimeve të karburantit pas sulmeve fillestare ndaj Iranit nga SHBA-të dhe Izraeli më 28 shkurt.
Disa vende njoftojnë ndryshime çmimesh vetëm në fund të çdo muaji, kështu që priten çmime më të larta për shumë të tjera në prill.
Vietnami regjistroi rritjen më të lartë të çmimit prej gati 50 përqind, duke u rritur nga 0.75 dollarë për litër më 23 shkurt në 1.13 dollarë më 9 mars.
Laosi vjen më pas me një rritje prej 33 përqind, pastaj Kamboxhia me 19 përqind, Australia me 18 përqind dhe SHBA-të me 17 përqind.
Tabela më poshtë tregon vendet që kanë rritur çmimet në pompa.