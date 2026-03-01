Trump: Do ta godasim Iranin me një forcë që nuk është parë kurrë më parë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, e paralajmëroi Iranin kundër përshkallëzimit të sulmeve të tij në një postim në Truth Social, pasi Teherani lëshoi kërcënime pas pranimit të vrasjes së Udhëheqësit Suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
“Irani sapo deklaroi se do të godasë shumë fort sot, më fort se kurrë më parë”, shkroi Trump.
Komentet e tij erdhën ndërsa tensionet vazhduan të rriteshin pas sulmeve të koordinuara SHBA-Izrael ndaj Iranit, shkruan euronews.
Kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Qalibaf, paralajmëroi SHBA-në dhe Izraelin se do të përballen me “goditje shkatërruese” për shkak të sulmeve të vazhdueshme ndaj Republikës Islamike.
“Ju e keni kaluar vijën tonë të kuqe dhe duhet ta paguani çmimin”, tha Qalibaf në një fjalim televiziv, duke u bërë zyrtari më i lartë iranian që shfaqet publikisht që nga fillimi i sulmeve.
“Ne do t’ju japim goditje aq shkatërruese saqë ju vetë do të detyroheni të luteni”, shtoi ai.
Raportohet se Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, u vra në një sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit të kryer nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara, duke hedhur pasiguri mbi të ardhmen e Republikës Islamike dhe duke rritur frikën e paqëndrueshmërisë rajonale.
Televizioni shtetëror iranian dhe Agjencia shtetërore e Lajmeve të Republikës Islamike raportuan vdekjen e 86-vjeçarit herët sot.
Trump e kishte njoftuar këtë disa orë më parë, duke thënë se u jepte iranianëve “shansin më të madh” për të “marrë mbrapsht” vendin e tyre.
Njoftimet pasuan një fushatë ajrore të koordinuar SHBA-Izrael që synonte objektet ushtarake dhe qeveritare iraniane.
Sipas Trumpit, "bombardimet e rënda dhe të sakta" do të vazhdonin gjatë gjithë javës ose për aq kohë sa të ishte e nevojshme.
Sulmet shënuan një përshkallëzim dramatik të përfshirjes së SHBA-së në Iran, duke përfaqësuar herën e dytë në tetë muaj që administrata Trump ka nisur sulme gjatë negociatave mbi programin bërthamor të Teheranit.
Vdekja e Khameneit pas dekadash në pushtet pritet gjerësisht të linte një boshllëk të madh udhëheqës, duke pasur parasysh mungesën e një pasardhësi të identifikuar publikisht dhe autoritetin përfundimtar të udhëheqësit suprem mbi vendimet kryesore shtetërore. /Telegrafi/