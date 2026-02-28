Netanyahu reagon pas sulmeve izraelite ndaj Iranit
Benjamin Netanyahu ka konfirmuar se Izraeli dhe SHBA-ja kanë kryer një operacion “për të hequr kërcënimin ekzistencial që paraqet regjimi terrorist në Iran”.
“Vëllezër e motra, qytetarë të Izraelit, pak kohë më parë, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nisën një operacion për të hequr kërcënimin ekzistencial që paraqet regjimi terrorist në Iran. Falënderoj mikun tonë të madh, presidentin Donald Trump, për udhëheqjen e tij historike”, deklaroi fillimisht kryeministri izraelit.
“Për 47 vjet, regjimi i ajatollave ka thirrur ‘Vdekje Izraelit,’ ‘Vdekje Amerikës’. Ai ka derdhur gjakun tonë, ka vrarë shumë amerikanë dhe ka masakruar popullin e vet. Ky regjimi vrastar terrorist nuk duhet të jetë i armatosur me armë bërthamore që do t’i lejonin atij të kërcënonte gjithë njerëzimin”, shtoi ai.
Veprimi i përbashkët SHBA-Izrael synon t’i japë popullit iranian mundësinë të vendosë për fatin e tij dhe të çlirohet nga tirania.
“Ka ardhur koha që të gjitha komunitetet e popullit iranian – persët, kurdët, azerezët, baluçët dhe ahvazët – të heqin tiranët dhe të krijojnë një Iran të lirë dhe paqësor”, shtoi lideri izraelit.
Netanyahu u kërkon qytetarëve të Izraelit të ndjekin udhëzimet e Komandës së Frontit të Brendshëm gjatë Operacionit “Gërmimi i Luanit”, duke treguar qëndresë dhe guxim.
Ai thekson se bashkimi dhe solidariteti do të sigurojnë përjetësinë e Izraelit.
Ndryshe, presidenti amerikan, Donald Trump ka konfirmuar sulmet e përbashkëta ndaj Teheranit. /Telegrafi/