Irani nis sulmin me raketa ndaj Izraelit, thotë ushtria izraelite
Irani raportohet se ka lëshuar raketa drejt Izraelit, pasi kjo e fundit në bashkëpunim me amerikanët kanë nisur një fushatë ajrore ndaj Teheranit.
Forcat e Mbrojtjes të Izraelit (IDF) thanë se kanë identifikuar raketa të lëshuara nga Irani drejt Shtetit të Izraelit.
Pamje të reja të sulmeve ndaj Iranit - raketat shihen teksa fluturojnë mbi territorin irakian drejt Teheranit
“Pak më parë, IDF identifikoi raketa të lëshuara nga Irani drejt territorit të Shtetit të Izraelit. Sistemet mbrojtëse po operojnë për të ndërprerë kërcënimin”, njofton IDF.
“Në minutat e fundit, Komanda e Frontit të Brendshëm ka dërguar një udhëzim paraprak direkt në telefonat celularë në zonat përkatëse. Qytetarëve u kërkohet të veprojë në mënyrë të përgjegjshme dhe të ndjekë udhëzimet – ato shpëtojnë jetë”, thuhet më tutje.
“Pasi të marrë një alarm, publiku udhëzohet të hyjë në një hapësirë të mbrojtur dhe të qëndrojë aty deri në njoftim të mëtejshëm. Dalja nga një hapësirë e mbrojtur lejohet vetëm pas marrjes së udhëzimeve të qarta. Qytetarëve u kërkohet të vazhdojnë të veprojnë në përputhje me udhëzimet e Komandës së Frontit të Brendshëm”.
Ndryshe, në qytetet izraelite tashmë dëgjohen sirenat që paralajmërojnë rrezik nga ajri. /Telegrafi/