Trump: Sulmet vazhdojnë me fuqi të plotë derisa të përfundojë misioni i drejtë
Donald Trump ka thënë se "qindra" objektiva në Iran janë goditur tashmë dhe se nëntë nga anijet e vendit janë shkatërruar.
Duke folur në një video gjashtëminutëshe në Truth Social, Trump tha se misioni do të vazhdojë derisa të përfundojnë të gjitha objektivat e SHBA-së, transmeton Telegrafi.
Ai e quajti udhëheqësin suprem të Iranit - të vrarë në sulmet e djeshme - një "njeri të mjerë dhe të lig" që kishte gjakun e amerikanëve dhe shumë njerëzve të tjerë të pafajshëm në duart e tij.
Presidenti tha se SHBA-të po vajtonin vdekjen e tre ushtarëve amerikanë që kishin "bërë sakrificën përfundimtare".
"Mjerisht, ka të ngjarë të ketë më shumë", tha ai - duke shtuar se "Amerika do të hakmerret për vdekjet e tyre".
Është hera e parë që presidenti - i cili tani po fluturon përsëri nga Florida në Uashington - ka folur publikisht që nga fjalimi drejtuar kombit dje.
Presidenti Trump theksoi se Iranit nuk mund t'i lejohet mundësia për të zhvilluar raketa me rreze të gjatë veprimi ose armë bërthamore - një ambicie që ai e mohon.
"Nuk mund të lejojmë që një komb që ngre ushtri terroriste të zotërojë armë të tilla", tha Trump.
Ai tha se një perspektivë e tillë do t'u lejonte atyre "të shantazhojnë botën sipas vullnetit të tyre të lig".
Bisedimet mbi një marrëveshje që mbulon programin e armëve të Iranit kishin vazhduar në prag të nisjes së Operacionit Epik të Amerikës të shtunën.
Udhëheqësi amerikan përsëriti gjithashtu thirrjen e tij drejtuar ushtrisë dhe policisë së Iranit që të "ulin armët" në këmbim të imunitetit - "ose përballen me vdekje të sigurt". /Telegrafi/