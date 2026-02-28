Britania e Madhe nis aeroplanët drejt Lindjes së Mesme
Keir Starmer ka bërë një deklaratë pas sulmeve të sotme në Iran.
Kryeministri tha se aeroplanët britanikë “janë në qiell sot” në Lindjen e Mesme “si pjesë e operacioneve të koordinuara mbrojtëse rajonale për të mbrojtur njerëzit tanë, interesat tona dhe aleatët tanë”.
Më parë, u raportua se Mbretëria e Bashkuar nuk ishte e përfshirë në operacionet e përbashkëta SHBA-Izrael kundër Iranit.
Gjithashtu kuptohet se asnjë bazë ushtarake e Mbretërisë së Bashkuar - përfshirë bazën në Diego Garcia - nuk u përdor nga aeroplanët amerikanë për të nisur sulmet kundër Iranit.
Tani bëhet e ditur se Mbretëria e Bashkuar kishte vendosur aeroplanë luftarakë Typhoon në Katar - të gjithë në role mbrojtëse.
Ja deklarata e plotë e kryeministrit:
Më herët këtë mëngjes, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli goditën objektiva në Iran. Që atëherë, Irani ka nisur sulme të pakontrolluara në të gjithë rajonin.
E di që populli britanik dhe komunitetet në të gjithë vendin tonë do të jenë thellësisht të shqetësuara për atë që kjo do të thotë për sigurinë dhe stabilitetin, si dhe për fatin e njerëzve të pafajshëm në të gjithë rajonin, që për shumë prej nesh përfshin miqtë dhe anëtarët e familjes. Pra, ndërsa situata po evoluon shumë shpejt, dua të paraqes përgjigjen tonë.
Mbretëria e Bashkuar nuk luajti asnjë rol në këto sulme, por prej kohësh e kemi bërë të qartë se regjimi në Iran është krejtësisht i neveritshëm. Ata kanë vrarë mijëra njerëz nga populli i tyre, kanë shtypur brutalisht disidentët dhe janë përpjekur të destabilizojnë rajonin. Edhe në Mbretërinë e Bashkuar, regjimi iranian përbën një kërcënim të drejtpërdrejtë për disidentët dhe për komunitetin hebraik.
Vetëm gjatë vitit të kaluar, ata kanë mbështetur më shumë se 20 sulme potencialisht vdekjeprurëse në tokën e Mbretërisë së Bashkuar. Pra, është e qartë se atyre nuk duhet t'u lejohet kurrë të zhvillojnë një armë bërthamore. Ky mbetet qëllimi kryesor i Mbretërisë së Bashkuar dhe aleatëve tanë, përfshirë SHBA-në.
I dënoj sulmet e sotme të Iranit ndaj partnerëve në të gjithë rajonin, shumë prej të cilëve nuk janë palë në këtë konflikt. Ne u ofrojmë atyre mbështetjen dhe solidaritetin tonë si pjesë e angazhimeve tona për sigurinë e aleatëve tanë në Lindjen e Mesme. Ne kemi një gamë të gjerë aftësish mbrojtëse në rajon, të cilat i kemi forcuar kohët e fundit.
Forcat tona janë aktive dhe aeroplanët britanikë janë në qiell sot si pjesë e operacioneve të koordinuara mbrojtëse rajonale për të mbrojtur popullin tonë, interesat tona dhe aleatët tanë. Siç ka bërë Britania më parë, në përputhje me ligjin ndërkombëtar, ne kemi rritur mbrojtjen për bazat dhe personelin britanik në nivelin më të lartë. Gjithashtu, po kontaktojmë shtetasit e Mbretërisë së Bashkuar në rajon dhe po bëjmë gjithçka që mundemi për t'i mbështetur ata.
Kam folur sot me udhëheqës nga E3 dhe nga i gjithë rajoni. Është jetike që të parandalojmë përshkallëzimin e mëtejshëm dhe të kthehemi në një proces diplomatik. Ne duam të shohim paqe dhe siguri dhe mbrojtjen e jetës së civilëve.
Irani mund t’i japë fund kësaj tani. Ata duhet të përmbahen nga sulme të mëtejshme, të heqin dorë nga programet e tyre të armëve dhe të ndalojnë dhunën dhe shtypjen e tmerrshme kundër popullit iranian, i cili meriton të drejtën për të përcaktuar të ardhmen e vet.
Në përputhje me qëndrimin tonë të kahershëm, kjo është rruga drejt uljes së tensioneve dhe kthimit në tryezën e negociatave. Faleminderit. /Telegrafi/