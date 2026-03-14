Trump u bën thirrje vendeve të bashkojnë forcat për të mbrojtur Ngushticën e Hormuzit
Presidenti amerikan Donald Trump ka bërë një tjetër thirrje që vendet të bashkojnë përpjekjet në luftën kundër përpjekjeve iraniane për të mbyllur Ngushticën e Hormuzit.
Vetëm disa orë pasi tha se shpreson që Mbretëria e Bashkuar, Kina dhe vende të tjera do të dërgojnë anije luftarake, presidenti amerikan tha se vendet "që marrin naftë përmes Ngushticës së Hormuzit duhet të kujdesen për atë kalim".
"Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë mundur dhe e kanë shkatërruar plotësisht Iranin, si ushtarakisht, ekonomikisht dhe në çdo mënyrë tjetër", tha Trump.
Ai shtoi se SHBA-të do t’i ndihmojnë dhe koordinojnë ato vende që “gjithçka të shkojë shpejt, pa probleme dhe mirë”.
"Kjo duhej të kishte qenë gjithmonë një përpjekje ekipore, dhe tani do të jetë - do ta bashkojë botën drejt Harmonisë, Sigurisë dhe Paqes së Përjetshme", deklaroi Trump. /Telegrafi/