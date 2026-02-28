Trump për Iranin: Tani kam dy mundësi
Presidenti amerikan Donald Trump tha se ka rrugë të shumta përpara në operacionin amerikan kundër Iranit, duke përfshirë një përpjekje afatgjatë për të “marrë nën kontroll” vendin, në një intervistë të shkurtër me Axios.
“Mund të shkoj gjatë dhe ta marr përsipër të gjithë çështjen, ose ta përfundoj brenda dy ose tre ditësh dhe t'u them iranianëve shihemi përsëri pas disa vitesh nëse filloni rindërtimin”; deklaroi Trump.
Trump parashikoi gjithashtu se do të duheshin “disa vite” që Irani të rikuperohej nga sulmi i përbashkët SHBA-Izrael, i cili erdhi pasi negociatat me udhëheqjen e vendit ngecën, sipas presidentit të SHBA-së.
Në intervistë, Trump përmendi mungesën e përparimit në bisedimet mbi ambiciet bërthamore të Iranit dhe lidhjen e tij prej dekadash me sulme në të gjithë botën.
Presidenti gjithashtu pretendoi se Irani kishte filluar rindërtimin e disa prej objekteve që SHBA-të goditën vitin e kaluar, të cilat ai më parë pretendonte se ishin "shkatërruar".
Presidenti nuk dha një afat kohor specifik për ofensivën, duke thënë se kjo do të varet nga zhvillimet në terren. /Telegrafi/