Kush është Mojtaba Khamenei, lideri i ri i Iranit?
Mojtaba Khamenei është konfirmuar si udhëheqësi i ri suprem iranian - vetëm i treti në historinë e vendit.
56-vjeçari pason të atin, Ajatollah Ali Khamenei, i cili u vra në kompleksin e tij në Teheran ditën e parë të luftës.
Ai ishte udhëheqësi suprem për më shumë se 37 vjet para vdekjes së tij.
Mojtaba nuk ishte aty dhe kështu mbijetoi, por nëna, gruaja dhe vajza e tij u vranë.
Udhëheqësi suprem zgjidhet nga "asambleja e ekspertëve", një trup prej 88 dijetarësh islamikë të zgjedhur të gjithë për besnikërinë e tyre ndaj regjimit.
Një ndërtesë ku mblidhet asambleja u rrafshua në një sulm ajror, por mendohet se asnjëri prej tyre nuk ka qenë i pranishëm në atë kohë.
Pak dihet për Mojtaba Khamenein.
Ai është djali i dytë më i madh i Ajatollah Ali Khameneit dhe ka mbajtur një profil të ulët gjatë viteve, duke folur rrallë publikisht ose duke falur namazin e së premtes.
Ai është një konservator i vijës së ashpër që shërbeu në Batalionin Habib të Gardës Revolucionare gjatë Luftës Iran-Irak në vitet 1980.
Ai është lidhur me shtypjen e dhunshme të protestave në Iran.
Koha e tij në IRGC e ndihmoi të ndërtonte lidhje me ndikim me burra që tani mbajnë pozicione të larta në vend.
Khamenei është nën sanksione të SHBA-së, por thuhet se ka grumbulluar një perandori të vlefshme pronash në të gjithë botën, përfshirë Londrën.
Ndryshe nga i ati, i cili ishte një studiues i poezisë persiane dhe një orator i fortë me një numër të madh ndjekësish brenda Iranit përpara se të bëhej udhëheqës suprem, Mojtaba Khamenei nuk ka një reputacion të fortë në vend.
Pozicioni i udhëheqësit suprem nuk është vetëm autoriteti përfundimtar në Iran; ai (dhe është gjithmonë një burrë) është mbrojtësi i Republikës Islamike.
Edhe pse Mojtaba Khamenei studioi në qytetin e shenjtë të Qomit, ai ka qenë vetëm një klerik i rangut të mesëm, jo një Ajatollah i lartë.
Duke ia kaluar rolin djalit të paraardhësit, asambleja e ekspertëve në fakt ka krijuar një dinasti – jo shumë ndryshe nga një monarki – por iranianët nuk i pëlqejnë dinastitë – ata përmbysën dinastinë Qajar në vitin 1925 dhe më pas monarkinë Pahlavi në vitin 1979.
Edhe pse Mojtaba ka ndikim brenda qarqeve të brendshme të politikës iraniane, ai nuk ka mbajtur kurrë poste publike dhe as nuk është zgjedhur në ndonjë rol qeveritar. /Telegrafi/