Presidenti amerikan Donald Trump po vëzhgon kthimin e gjashtë trupave amerikane të vrarë në luftën e Iranit, ndërsa arkivolet e tyre po transportohen nga një aeroplan ushtarak.

Trump tha se është një "situatë shumë e trishtueshme".

"Ata janë heronj të mëdhenj në vendin tonë”, deklaroi presidenti amerikan.

Gjashtë ushtarët u vranë kur një dron goditi një port në Kuvajt të dielën.

Reagimi i Trumpit kur pyetet për pretendimet se Rusia po ndihmon Iranin

Ata janë identifikuar si:

Major Jeffrey O'Brien, 45 vjeç;

Klasa e parë Noah L. Tietjens, 42 vjeç;

Kapiten Cody A. Khork, 35 vjeç;

Klasa e Parë Nicole M. Amor, 39 vjeç;

Kryeoficeri i Urdhër-Arrestit Robert Marzan, 54 vjeç;

Specialisti Declan J. Coady, 20 vjeç. /Telegrafi/

AmerikaNga BotaBotë