Ministri i Jashtëm iranian: Trump tradhtoi gjithçka, bombardoi tryezën e negociatave nga inati
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, e ka akuzuar presidentin e SHBA-së, Donald Trump, për “tradhti ndaj diplomacisë dhe amerikanëve që e zgjodhën atë” duke nisur sulmin në mes të negociatave mbi programin bërthamor të Iranit.
Araghchi i ka bërë këto komente një postim në profilin e tij në X, transmeton Telegrafi.
"Kur negociatat komplekse bërthamore trajtohen si transaksione pasurish të paluajtshme dhe kur gënjeshtrat e mëdha errësojnë realitetin, pritjet jorealiste nuk mund të përmbushen kurrë", shkroi Araghchi.
"Rezultati? Bombardimi i tryezës së negociatave nga inati", shtoi ministri i Jashtëm iranian.
Kujtojmë se gjatë sulmeve ajrore izraelito-amerikane në Teheran dhe pothuajse në tërë territorin e Iranit, ka mbetur i vrarë Ajatollah Ali-Khamenei. /Telegrafi/
When complex nuclear negotiations are treated like a real estate transaction, and when big lies cloud realities, unrealistic expectations can never be met.
The outcome? Bombing the negotiation table out of spite.
Mr. Trump betrayed diplomacy and Americans who elected him.
