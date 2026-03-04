Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, e ka akuzuar presidentin e SHBA-së, Donald Trump, për “tradhti ndaj diplomacisë dhe amerikanëve që e zgjodhën atë” duke nisur sulmin në mes të negociatave mbi programin bërthamor të Iranit.

Araghchi i ka bërë këto komente një postim në profilin e tij në X, transmeton Telegrafi.

"Kur negociatat komplekse bërthamore trajtohen si transaksione pasurish të paluajtshme dhe kur gënjeshtrat e mëdha errësojnë realitetin, pritjet jorealiste nuk mund të përmbushen kurrë", shkroi Araghchi.

"Rezultati? Bombardimi i tryezës së negociatave nga inati", shtoi ministri i Jashtëm iranian.

Kujtojmë se gjatë sulmeve ajrore izraelito-amerikane në Teheran dhe pothuajse në tërë territorin e Iranit, ka mbetur i vrarë Ajatollah Ali-Khamenei. /Telegrafi/

