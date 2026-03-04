Edhe kurdët mund të sulmojnë Iranin - do të hyjnë nga toka, CIA do t’i armatosë ata
Milicitë kurde iraniane të stacionuara në kufirin iraniano-irakian në Kurdistanin e Irakut janë konsultuar ditët e fundit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me sulmet ndaj forcave iraniane të sigurisë në pjesën perëndimore të vendit, sipas tre burimeve të njohura me këtë çështje.
Forcat janë në negociata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndihmën e CIA-s në furnizimin me armë, thanë dy burime.
Siç shkruan gazeta izraelite Haaretz, një sulm i kurdëve mund të ndodhë në ditët në vijim.
CNN raportoi e para për përfshirjen e CIA-s në këto grupe dhe për një operacion të mundshëm tokësor, duke iu referuar burimeve që pretendojnë se agjencia po punon për armatosjen e forcave kurde me qëllim nxitjen e një kryengritjeje popullore në Iran.
Më herët u raportua se presidenti amerikan, Donald Trump të dielën ka biseduar me liderë kurdë dhe po vazhdon komunikimin me udhëheqës të tjerë lokalë, të cilët mund të shfrytëzojnë dobësinë aktuale të Teheranit për të bërë përparim në terren.
Ndryshe, SHBA-ja dhe Irani po vazhdojnë të sulmojnë dhe të eliminojnë objektivat në Iran. /Telegrafi/
