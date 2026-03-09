Rubio tregon objektivin e SHBA-së në Iran
Shtetet e Bashkuara thonë se operacioni i tyre ushtarak kundër Iranit synon të çmontojë aftësinë e vendit për të kërcënuar rajonin dhe sigurinë globale.
Në vërejtjet e bëra nga Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, një zyrtar amerikan e përshkroi operacionin si shënjestër të asaj që ai e quajti "marrësi kryesor i pengjeve në botë - Irani", ndërsa vlerësoi forcat amerikane të përfshira në mision.
"Ndajeni një moment për t'u ofruar mendime dhe lutje amerikanëve të guximshëm. Ne të gjithë jemi të mahnitur nga shërbimi i tyre", tha ai, transmeton Telegrafi.
SHBA këshillon qytetarët e saj të largohen nga juglindja e Turqisë – urdhërohet edhe stafi jo-thelbësor nga konsullata në Adana
Ai tha se qëllimet e misionit ishin të shkatërronin aftësinë e Iranit për të lëshuar raketa, të eliminonin fabrikat që i prodhonin ato dhe të synonin marinën e vendit.
Zyrtari shtoi se operacioni kishte për qëllim të kundërshtonte, atë që ai e përshkroi si kërcënimin që paraqet udhëheqja klerike e Iranit për rajonin dhe botën në përgjithësi. /Telegrafi/